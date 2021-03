Enfermeiro da Papuda morre por complicações da covid-19, aos 45 anos

DD Darcianne Diogo

Morreu, neste domingo (7/3), o enfermeiro da Secretaria de Saúde (SES-DF) Eurico Jardim de Sousa, de 45 anos, por complicações da covid-19. O profissional de saúde trabalhava no Complexo Penitenciário da Papuda, em São Sebastião, há mais de 10 anos, onde atendia a população carcerária.



Natural de Balsas (MA), Eurico estava internado em um hospital de Goiás, segundo informações preliminares. O enfermeiro atuava na linha de frente à covid na Penitenciária do Distrito Federal 2 (PDF 2), onde trabalhou de 2009 até este ano. Pelos amigos, Eurico era admirado pelo profissionalismo e pelo amor que tinha pela atividade física, em especial a musculação.

Por meio de nota oficial, o Sindicato dos Policiais Penais do DF (Sindpol-DF) lamentou a morte do profissional. “A Polícia Penal do Distrito Federal manifesta solidariedade aos amigos e familiares por esta irreparável perda, e rogamos para que Deus possa confortá-los nesse momento de grande dor.”

A Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF) também emitiu nota de pesar. " A Seape/Polícia Penal se solidarizam com familiares, amigos e colegas de trabalho pela perda irreparável e rogam a Deus que os conforte neste momento de profunda dor", lamentou o órgão. Eurico será sepultado no estado onde nasceu, no Maranhão.

Outro caso



Em 28 de fevereiro, o chefe do núcleo de vigilância do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), Flávio Augusto de Sousa, 50 anos, morreu por complicações da covid-19. Flavinho, como era conhecido pelos amigos de profissão, estava internado no Hospital de Base há mais de 10 dias.

Flávio deu entrada no Hran em 15 de fevereiro. Dois dias depois, em 17 de fevereiro, mesma data de seu aniversário, o servidor teve o quadro de saúde agravado pela doença. Ele foi intubado e transferido à unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Base.