Ruído e internet

com defeito

» Humberto Pellizzaro

Asa Norte

O engenheiro eletrônico aposentado Humberto Pellizzaro, morador da Asa Norte, procurou o Grita do Consumidor para queixar-se dos serviços prestados pela operadora Oi. “Sou assinante do telefone fixo da Oi há muitos anos. De uns tempos para cá, tem se repetido um defeito com frequência quase mensal: ruído excessivo na linha e velocidade de upload da internet incompatível com o contratado. Depois de dias de tentativas, consegui protocolar uma reclamação. Em novembro de 2020, fui atendido com demora excessiva e sem corrigir o defeito adequadamente. Assim como nos meses antecedentes, o problema não foi resolvido, sigo

tendo transtornos com a internet e o telefone fixo da Oi”, reclama.

Resposta da empresa

Ao Correio, a ouvidoria da empresa respondeu que funcionários da Oi foram ao local para atender

o cliente e solucionar o problema.

Resposta do consumidor

Segundo o cliente, menos de 24 horas depois do atendimento dos funcionários e conserto do defeito, o problema voltou, causando novamente um transtorno.



Top Vidros

Serviço não entregue

» Ana Alice Barros Sandoval e Silva

Taguatinga Norte

A microempreendedora Ana Alice, moradora de Taguatinga, relata a experiência ruim que teve com a empresa de vidros Top Vidros. “Eu e minha avó fechamos contrato com o dono da empresa, em 7 de dezembro. Agendamos a instalação de vidros para 23 de dezembro, mas ele não veio. Depois, ele entrou em contato para fazer a instalação. No dia, ele mandou mensagem dizendo que devolveria o dinheiro do meu sinal. Minha avó pediu que ele trouxesse os vidros que ela compraria, e ele disse que ficou mais caro que o valor que ela pagou de entrada e que, se minha avó quisesse fazer o serviço com outra pessoa, ela deveria passar o contato dele que ele venderia os vidros”. Ana Alice conta que fez o serviço com outra empresa, mas o dono da Top Vidros não lhe deu nenhum retorno.

Resposta da empresa

Ao Correio, a empresa explicou que a cliente deveria ter feito um requadramento das janelas antes da instalação dos vidros. “No dia que fomos fazer a instalação do serviço dela, o que ela deveria ter feito para estar apto para a nossa instalação não tinha sido realizado. Então, não teria como fazer o nosso serviço. Ela pediu estorno do pagamento, e eu falei que seria feito, mas assim que eu vendesse o material. Se ela tivesse feito o requadramento, o serviço teria sido entregue”, afirmou a empresa.

Resposta do consumidor

As clientes, Ana Alice e a avó, alegam que “ele não chegou a tentar instalar os vidros e avisamos que não iríamos quebrar as paredes sem que os vidros estivessem prontos. A proposta é que ele entregue o material ou o dinheiro, mesmo que a gente já tenha feito o serviço com outra vidraçaria”.