Vídeo: PM de folga e banhista salvam mulheres de afogamento em prainha no Lago

Corpo de Bombeiros alerta para riscos e lembra medidas de segurança para evitar acidentes no Lago Paranoá - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Três mulheres foram salvas de afogamento em prainha localizada na Península Sul do Lago Paranoá nesse domingo (7/3). O sargento Mikhail, do pelotão lacustre do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), passeava de bicicleta pela região com a mulher quando ouviu os gritos de socorro vindos do espelho d'água e partiu para o resgate.

Segundo informações da Polícia Militar do DF, o sargento nadou até as vítimas, que estavam a aproximadamente 100m da margem, e as deixou sustentadas em uma prancha na superfície e começou a carregar uma delas para faixa de areia. Em seguida, um banhista, identificado como Franklin, que atua como guarda-vidas, auxiliou no resgate das outras duas mulheres.

Foi o banhista quem conseguiu um flutuador do tipo espaguete e uma prancha de kitesurf para o transporte das vítimas ao longo do trajeto.

"Entendo a atuação do militar como determinante para um desfecho positivo da ocorrência que, em seu momento de folga, extrapolando em seu dever para com a sociedade, arriscando sua vida em prol da vida alheia e de fato contribuindo de forma decisiva no salvamento das três vítimas de afogamento no lago", afirmou o sargento Calixto, do Corpo de Bombeiros Militar do DF.

Confira as recomendações do Corpo de Bombeiros para evitar acidente

Aos banhistas

Evitar entrar na água após as refeições

Nadar sempre acompanhado de uma embarcação, caso faça a travessia do lago

Nadar na companhia de pelo menos uma pessoa e próximo à margem

Evitar saltar de locais elevados para dentro da água (dar de ponta) e brincadeiras como “empurrões” e “caldos”

Não utilize boias improvisadas. Usar colete é o mais indicado

Não tentar fazer salvamentos, caso não seja devidamente treinado. Nesses casos jogue objetos flutuantes, como boias, bolas, pranchas ou cordas para resgatar vítimas e ligue imediatamente para o 193

Crianças somente devem entrar na água acompanhadas dos pais ou responsáveis

Observar e respeitar as placas proibitivas e evitar caminhar sobre pedras

Às embarcações

Não nadar de madrugada, muito cedo ou muito tarde. A iluminação solar é essencial para se ter mais noção de espaço no lago

Não fazer manobras bruscas e arriscadas com embarcações e motos aquáticas

Antes de navegar sempre se informe, antes do passeio, sobre o local para onde vai. Tire suas dúvidas com quem conhece o caminho ou a região

Tenha certeza de que todos os passageiros estão sentados antes de acelerar. Do contrário corre-se o risco de machucá-los ou até de derrubá-los no lago

Desvie dos barcos a remo e banhistas

Diminua em 50% a velocidade habitual caso queira fazer o passeio durante a noite

Tenha em mãos habilitação e demais documentos obrigatórios

Faça manutenção preventiva na sua embarcação

Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo