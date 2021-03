Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press - 11/3/20)

"O preço barato do papel é a razão por que as mulheres começaram por ter êxito na literatura antes de o alcançarem noutras profissões."

Virginia Woolf



Empresárias criam campanha de doação para hospitais do DF

Lideranças empresariais se mobilizam para arrecadar material e medicamentos destinados à rede pública de saúde na capital federal. A campanha está sendo realizada pelo comitê de saúde grupo Mulheres do Brasil. A cofundadora do Sabin Janete Vaz, e a CEO da Pinheiro Ferragens, Janine Brito, estão empenhadas no movimento para ajudar os profissionais de saúde que estão na linha de frente na guerra contra o coronavírus.

“É uma ação preventiva, não podemos permitir que aconteça na capital federal o que ocorreu em Manaus. Não podemos ficar apenas discutindo de quem é a culpa. A sociedade civil e, nós, empresas, temos de colaborar para a solução. O que não devemos é ficar parados esperando que o pior aconteça”, ressalta Janete Vaz.



Vidas não podem esperar

Máscaras, capotes de proteção e luvas são itens básicos que vão ser doados, entre outros. Janete e Janine estão mobilizando diversos setores empresariais do DF para participarem. “Nós do setor de material de construção estamos, por meio do nosso sindicato e associação, unindo esforços para ajudar. É preciso socorrer quem socorre os pacientes. Vidas não podem esperar”, afirma Janine Brito.



Menos burocracia e mais rapidez

A médica Karimi Amaral, que trabalha no HRT, é uma das diretoras do comitê de saúde do grupo Mulheres do Brasil no DF. Ela está fazendo o levantamento do que as regionais de saúde precisam. “No momento, a saúde pública precisa deste braço não governamental para ajudar, para garantir os insumos necessários ao atendimento dos pacientes, de forma mais rápida. A burocracia do estado não acompanha a urgência dos prontos socorros”, explica a médica.



Costureiras voluntárias

Na semana passada, a campanha pediu a ajuda de costureiras voluntárias para confeccionar os capotes de proteção a serem usados pelos profissionais de saúde. Em 24 horas, mais de 500 se inscreveram.



É preciso ter consciência

Como um vírus que morre com água, sabão e álcool parou o mundo? O questionamento foi de uma funcionária de Janete Vaz, conta ela. “Realmente, é impressionante. O que mais precisamos neste momento é da consciência das pessoas. Que protejam a si e ao próximo com o isolamento social, uso da máscara e higienização das mãos”, reforça Janete. Ela alerta que a contaminação está avançando numa faixa etária menor, mais jovem, entre 30 e 50 anos. “Não podemos brincar com esse vírus.”



Socorro do GDF a bares e restaurantes

O vice-presidente da CLDF, deputado Rodrigo Delmasso, encaminhou ao governador Ibaneis Rocha um ofício pedindo a adoção de medidas de ajuda ao setor de bares e restaurantes. Entre elas, o parcelamento dos débitos de ICMS em 60 vezes; e a isenção de IPVA 2021 para os veículos registrados em nome das empresas do setor e para carro que esteja em nome de profissional autônomo ou MEI que atue no segmento.



Conta de água e IPTU

A isenção das contas de água dos meses de abril e maio de 2021 e de débitos com a Caesb de março/2020 até 1º/3 de 2021 também está no pedido de socorro do setor ao GDF. Outro ponto da lista é manter os valores de IPTU baseados no ano de 2020, bem como o parcelamento em até 12 vezes. Os pleitos que Delmasso virou porta-voz são da Abrasel/DF.



Sem caixa

Segundo a entidade, o setor acumula grandes prejuízos desde o ano passado e, com o decreto do lockdown, os empresários estão sem caixa para arcar com impostos e tributos.



Mulheres hipercriativas

A Secretaria da Mulher no DF e a Organização de Estados Ibero-americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) abriram cursos em economia criativa com vagas para 4 mil mulheres. Serão gratuitos e as inscrições podem ser feitas pelo site do projeto, www.oei.org.br/mulheres-hipercriativas, até 14 de março.

“O projeto Mulheres Hipercriativas já nasceu de uma forma extraordinária, pois é resultado do fortalecimento de uma rede de empreendedoras. Mesmo durante a pandemia, essas mulheres poderão se capacitar em casa, de forma segura, desenvolverem seus talentos e sua criatividade em um mercado de trabalho extremamente promissor”, conta a secretária da Mulher, Ericka Filippelli.

Serão oferecidos cursos de comunicação (marketing, multimídia, organização de eventos); moda; gastronomia; design gráfico e de produtos; além de gestão empreendedora, dentre outras atividades.