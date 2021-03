GDF começará reformas dos espaços poliesportivos no Parque da Cidade

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Google)

A Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal anunciou, nesta segunda-feira (9/3), que os espaços poliesportivos e o vestiário da Piscina de Ondas do Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek começarão a ser reformados nesta semana. Segundo a pasta, o investimento total será de R$ 1 milhão.

De acordo com a Secretaria, as reformas têm como objetivo atender melhor à população quando as atividades coletivas estiverem permitidas novamente. Serão 27 quadras que receberão serviços de pintura, substituição de alambrados, pisos, iluminação e adequação de acessibilidade.

"Desde o ano passado, junto com a ex-secretária e atual deputada federal, Celina Leão e o governador Ibaneis, estamos atuando em conjunto com a Secretaria de Obras neste Convênio com o Ministério da Cidadania para a disponibilização desse recurso para a realização de diversas obras no Parque da Cidade. O trabalho não para, estamos sempre atentos e arrumando a casa para quando o esporte voltar em sua plenitude, todos possam usufruir da melhor maneira possível", explica a secretária de Esporte e Lazer, Giselle Ferreira.

Segundo o secretário de Obras, Luciano Carvalho, o contrato com a empresa prestadora de serviço prevê a reforma de cinco quadras de tênis, 20 quadras poliesportivas, localizadas próximas ao estacionamento 6, e duas quadras de beach tennis, próximas ao estacionamento 12. "Essas quadras receberam pouca ou nenhuma atenção dos governos anteriores. Algumas estão em condições precárias. É nosso dever realizar a manutenção dos equipamentos públicos para o correto desempenho de suas funções sociais, cultural e de lazer e usufruto da população", afirma.

Conforme a pasta, a recuperação desses espaços também prevê a instalação de novo sistema de drenagem, realinhamento de meios-fios de contenção de areia, construção de calçada ao redor das quadras com piso tátil e iluminação nova com dois postes e seis luminárias. Enquanto nos vestiários da Piscina de Ondas, as melhorias incluem a troca das instalações hidráulicas e elétricas, do piso, dos azulejos, das divisórias de banheiros e trocadores, das esquadrias e do forro de gesso do teto.