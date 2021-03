PCDF prende homem que escondia drogas nas roupas e fraldas da filha

DD Darcianne Diogo

(crédito: PCDF/Divulgação)

Policiais civis da 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina) prenderam, nesta segunda-feira (9/3), um homem por tráfico de drogas, na região administrativa. Segundo as investigações, o autor escondia os entorpecentes no armário, junto às roupas e fraldas da filha.



A equipe chegou até o suspeito após receber uma denúncia anônima. Durante as diligências, policiais perceberam que o rapaz apresentava comportamento estranho, entrando e saindo de uma casa da região. Os investigadores o abordaram no momento em que ele iria entregar a droga a um comprador.

De acordo com a apuração policial, a maior quantidade das substâncias químicas ficavam escondidas na casa da sogra e as porções menores de cocaína e maconha na própria residência. Com ele, foram apreendidos 5kg de maconha, cocaína, uma balança de precisão e dinheiro em espécie.