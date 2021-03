A vez dos idosos com 74 anos

PM Pedro Marra

(crédito: Arquivo Pessoal)

Nesta semana, o Distrito Federal deve iniciar a vacinação contra a covid-19 em uma nova faixa etária da população. Os idosos com 74 anos devem receber a primeira dose da CoronaVac a partir de amanhã. A novidade vem após anúncio, ontem, do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na conta pessoal do Twitter. Na publicação, ele afirma que o DF recebeu mais de 27 mil doses do imunizante.

“Vamos receber hoje (ontem), aqui no DF, mais de 27 mil doses da CoronaVac, encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Além dessa novidade, a vacinação para idosos de 74 anos começará nesta quinta-feira. A expectativa agora é de que haverá maior velocidade na vacinação”, publicou o chefe do Executivo local. Ainda na rede social, Ibaneis comunicou que, além da contratação de mais três hospitais de campanha e da abertura de novos leitos de UTI diariamente, o GDF fez “novas chamadas para aumentar as equipes, porque não adianta leitos sem profissionais. A previsão é de que os hospitais estejam em funcionamento em 15 dias.”

Antes de os idosos de 74 anos receberem a aplicação do imunizante, José Fideliz dos Santos Filho, 83 anos, foi um dos que conseguiu tomar a primeira e a segunda doses. O agente aposentado da Polícia Federal (PF) e morador do Guará 2 recebeu a segunda dose da CoronaVac, na última semana passada, no drive-thru na Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 2, na QE 23, e conta que se sente mais protegido agora.

“Tomei a primeira dose em 23 de fevereiro, mas receber a aplicação da segunda foi um alívio para mim. Eu me senti muito bem, tomando a vacina, até porque é uma esperança, sinal de que vou viver muito e posso ficar tranquilo que não terei problemas de saúde com esse vírus”, comemorou.

Em casa

Como José é hipertenso, diabético e tem problemas de circulação de sangue nas pernas, devido a um princípio de aneurisma, no fim de 2020, ele tem respeitado as orientações das autoridades de saúde e ficado em casa, saindo apenas para ir às consultas médicas. “Saio só para o essencial. Fico muito tenso na rua, e acho que todo mundo deve aguardar mais para sair na rua neste momento de crise. Fica o recado para os que se aglomeram em festas e bares por aí”, critica.

Perguntado sobre a esperança com o término da pandemia no DF ainda neste ano, José se mostra otimista com a melhora da saúde da população, mesmo diante do colapso na rede pública e privada, que apresenta altas taxas de ocupação de leitos de UTI para tratamento da doença. “A tendência é que a pandemia vá melhorar, na minha opinião. Estou com esperança que acabe, porque quero sair para ver minha família e amigos”, diz. José Fideliz deixa, ainda, um recado para os idosos de 74 anos que devem ser vacinados a partir de amanhã. “Pode tomar a vacina, que vai eliminar boa parte das chances de você pegar o vírus”, destaca

Agende-se

A Secretaria de Saúde do DF esclareceu que para realizar o agendamento da vacinação (74 anos ou mais) no Distrito Federal é necessário agendar o site http://www.saude.df.gov.br/vacinadf.





Ações contra a pandemia

Com o aumento constante de casos de covid-19 na capital e a situação alarmante de ocupação de leitos das Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) dos hospitais, o Distrito Federal entrou, desde ontem, em estado de calamidade pública.

No decreto publicado no Diário Oficial do DF (DODF), o governador de Brasília, Ibaneis Rocha, justificou a decisão, ainda sem data para acabar. “Garantir o atendimento adequado e universal dos serviços de saúde à população do Distrito Federal infectada com novo coronavírus, bem como o risco iminente de superlotação das UTIs e unidades hospitalares”.

Em termos práticos, o Executivo fica desobrigado de cumprir metas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), podendo orientar recursos e investimentos para o combate à pandemia, além de requisitar recursos federais, como o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.

O advogado constitucionalista Gustavo Dantas explica que o estado de calamidade pública é uma medida emergencial, prevista em lei, e é decretada em situações excepcionais. “É um instrumento constitucional. Está previsto no artigo 21, da nossa Constituição Federal. Possibilita que o chefe do Executivo seja autorizado a tomar algumas decisões que, no estado de normalidade, não poderia fazer”, diz.

Em calamidade pública por motivos de saúde coletiva — como aconteceu no DF, o governo local fica dispensado do processo de licitação para o setor e pode ter também uma flexibilização na Lei de Responsabilidade Fiscal. “A legislação prevê gastos, e a lei de licitação prevê como deve ser a contratação pública. Temos, também, o parcelamento da dívida pública dos estados e que podem sofrer alterações na forma de parcelamento e no tamanho da dívida”, explica o especialista.

Nesses casos, o Poder Legislativo é o responsável por monitorar e manter o controle sobre as medidas tomadas durante a calamidade pública. “Eles devem controlar esse decreto. Se perceberem que existe uma extrapolação de poder ou incoerência, podem atuar e suspender a medida”, explica Dantas.

Na avaliação da advogada especialista em direito público Amanda Caroline, a verb a do estado também pode ser destinada para cuidar da população. “O dinheiro público pode ser empregado na economia, como foi o caso do auxílio emergencial, por exemplo. Também pode destinar para insumos hospitalares, remédios e outros meios”, diz.

Outras medidas

Desde o dia 28 de março, o governo do DF determinou lockdown em todas as cidades da capital, com o fechamento de lojas, bares e restaurantes. O decreto destacou que as normas de restrição devem ser mantidas até 15 de março. Apenas serviços considerados essenciais, escolas e academias podem funcionar, mediante ao cumprimento dos protocolos de higiene.

Nessa segunda-feira, o chefe do Executivo anunciou o toque de recolher no DF. A restrição é válida entre 22h e 5h, e ficará vigente até as 5h de 22 de março. Os brasilienses que descumprirem o Decreto Nº 41.874 deverão pagar multa de R$ 2 mil.

O cientista político Leonardo Queiroz Leite, doutor em administração pública e governo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), destaca que o GDF se vê em uma situação difícil ao tomar medidas consideradas extremas. “Ou isso acontece, ou vão ter que lidar com o colapso total do sistema e vai ter uma tragédia ainda maior. É uma decisão muito difícil, mas os governadores têm toda a legitimidade, os instrumentos legais e jurídicos para tomar essa atitude”, conclui o especialista.