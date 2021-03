Vacinação de idosos com 74 anos deve começar nesta quinta

PM Pedro Marra

"Saio só para o essencial. Fico muito tenso na rua, e acho que todo mundo deve aguardar mais para sair na rua neste momento de crise. Fica o recado para os que se aglomeram em festas e bares por aí", diz José Fideliz, agente aposentado da Polícia Federal (PF) - (crédito: Arquivo Pessoal)

Nesta semana, o Distrito Federal deve iniciar a vacinação contra a covid-19 em uma nova faixa etária da população. Os idosos com 74 anos devem receber a primeira dose da CoronaVac a partir desta quinta-feira (11/3). A novidade vem após anúncio, ontem, do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), na conta pessoal do Twitter. Na publicação, ele afirma que o DF recebeu mais de 27 mil doses do imunizante.

“Vamos receber hoje (ontem), aqui no DF, mais de 27 mil doses da CoronaVac, encaminhadas pelo Ministério da Saúde. Além dessa novidade, a vacinação para idosos de 74 anos começará nesta quinta-feira. A expectativa agora é de que haverá maior velocidade na vacinação”, publicou o chefe do Executivo local. Ainda na rede social, Ibaneis comunicou que, além da contratação de mais três hospitais de campanha e da abertura de novos leitos de UTI diariamente, o GDF fez “novas chamadas para aumentar as equipes, porque não adianta leitos sem profissionais. A previsão é de que os hospitais estejam em funcionamento em 15 dias.”

Antes de os idosos de 74 anos receberem a aplicação do imunizante, José Fideliz dos Santos Filho, 83 anos, foi um dos que conseguiu tomar a primeira e a segunda doses. O agente aposentado da Polícia Federal (PF) e morador do Guará 2 recebeu a segunda dose da CoronaVac, na última semana passada, no drive-thru na Unidade Básica de Saúde (UBS) nº 2, na QE 23, e conta que se sente mais protegido agora.

“Tomei a primeira dose em 23 de fevereiro, mas receber a aplicação da segunda foi um alívio para mim. Eu me senti muito bem, tomando a vacina, até porque é uma esperança, sinal de que vou viver muito e posso ficar tranquilo que não terei problemas de saúde com esse vírus”, comemorou.

Em casa

Como José é hipertenso, diabético e tem problemas de circulação de sangue nas pernas, devido a um princípio de aneurisma, no fim de 2020, ele tem respeitado as orientações das autoridades de saúde e ficado em casa, saindo apenas para ir às consultas médicas. “Saio só para o essencial. Fico muito tenso na rua, e acho que todo mundo deve aguardar mais para sair na rua neste momento de crise. Fica o recado para os que se aglomeram em festas e bares por aí”, critica.

Perguntado sobre a esperança com o término da pandemia no DF ainda neste ano, José se mostra otimista com a melhora da saúde da população, mesmo diante do colapso na rede pública e privada, que apresenta altas taxas de ocupação de leitos de UTI para tratamento da doença. “A tendência é que a pandemia vá melhorar, na minha opinião. Estou com esperança que acabe, porque quero sair para ver minha família e amigos”, diz. José Fideliz deixa, ainda, um recado para os idosos de 74 anos que devem ser vacinados a partir de amanhã. “Pode tomar a vacina, que vai eliminar boa parte das chances de você pegar o vírus”, destaca.

Agende-se

A Secretaria de Saúde do DF esclarece que para realizar o agendamento da vacinação (74 anos ou mais) no Distrito Federal é necessário agendar no site http://www.saude.df.gov.br/vacinadf.