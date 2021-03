Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Ravioli & Cia/Divulgação)

Fábrica de massas e de sonhos

As empresárias Indianara Weisheimer, 48, e Daiana Paes, 37, criaram, há três anos, a Ravioli & Cia. A marca entrou para a cena brasiliense apostando na produção artesanal de massas italianas. Amigas há mais de 10 anos, são formadas em áreas bem distintas. Indianara é advogada, graduada pelo Centro Universitário Unieuro, e Daiana é bacharel em relações internacionais, pelo Iesb. No entanto, ambas têm em comum o gosto pelo empreendedorismo.

A empresa tem uma fábrica no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA). Assinam as receitas os chefs Orlando Giordan e Ana D’Andrea, membros referenciados da Federazione Italiana Cuochi (FIC). No cardápio, 20 tipos de massas frescas e artesanais com recheios salgados, tudo preparado seguindo à risca cinco premissas estabelecidas por Indianara e Daiana: “Qualidade, praticidade, inovação, saudabilidade e sabor. Temos opções sem glúten e também para o público vegano. Nosso carro-chefe é a massa fresca, feita sem corantes e sem conservantes”, explicam as sócias.



Prêmio de design

A ideia de negócio se concretizou com a abertura de pontos de vendas fixos. A marca inaugurou uma loja na Quadra 302 do Sudoeste, o que rendeu um reconhecimento nacional. O projeto de arquitetura do local foi premiado no Brasil Design Awards 2019, que destaca a capacidade criativa e inovadora do design na economia. Posteriormente, também foi aberta uma unidade na Quadra 214 da Asa Norte.



Setor atacadista reivindica

liberação do toque de recolher

O presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido, se reuniu com o governador Ibaneis Rocha para tratar de pleitos do setor neste momento de lockdown e toque de recolher. Aparecido pediu que as empresas atacadistas no DF sejam excluídas da restrição de funcionamento noturno.

Explicou que o segmento tem uma rotina operacional e de logística durante a noite. “É na madrugada que os produtos são separados e colocados nos caminhões para que sejam distribuídos a partir das 6 da manhã”, diz. Ele acredita que o GDF vai resolver a situação nos próximos dias.



Diálogo e parceria

Na reunião, Ibaneis pediu ajuda da Fecomércio no enfrentamento da pandemia no DF. “Está sendo muito doloroso para o nosso setor o lockdown. Sabemos do momento difícil. O governador mostrou os números mais uma vez e reafirmou que as medidas são necessárias. O momento agora pede diálogo entre nós e o governo. Precisamos atuar em parceria”, destaca Aparecido.



Força no PIB

A base empresarial representada pela Fecomércio no DF, com 27 sindicatos dos setores do comércio, bens, serviços e turismo, representa 95% do PIB da capital federal.