CNC blinda Sesc e Senac

SS Samanta Sallum

(crédito: Cristiano Costa/Sistema Fecomércio-DF)

A Confederação Nacional do Comércio (CNC) ainda não reconheceu oficialmente a eleição do empresário José Aparecido como novo presidente da Fecomércio-DF. Há até a possibilidade de descredenciamento da entidade regional pela instância nacional.

A CNC argumenta que não foi respeitada a relação de hierarquia entre as entidades, quando a Fecomércio no DF não acatou o parecer jurídico considerando Aparecido inelegível por pendências judiciais. Desde a morte de Francisco Maia, há 20 dias, por complicações da covid-19, a CNC assumiu a gestão do Sesc e do Senac no DF.

“Essas entidades são como joias preciosas, que precisam ser protegidas. Não podemos permitir que sejam geridas por pessoas que não tenham conduta ilibada”, afirma o vice-presidente da CNC, Valdeci Cavalcante, que foi designado pela esfera nacional para ser o presidente dos conselhos regionais do Sesc e do Senac. A arrecadação do sistema no DF é a sexta maior do país. “Aqui são realizadas licitações com altos valores, e o candidato Aparecido foi denunciado à Justiça por irregularidade em licitação”, aponta Valdeci.

Ações sociais

O vice-presidente da CNC reforça o caráter social dos braços da entidade. “Nosso foco são os comerciários e suas famílias, e também as comunidades carentes. Garantimos educação, saúde, esporte, lazer, cultura e alimentação a milhares de pessoas, atuando em áreas e situações que nem o Estado consegue. Então, os recursos para esse trabalho devem estar preservados.”

A princípio, a gestão da CNC nas entidades do DF será de 90 dias, até que Cavalcante conclua o relatório final sobre a situação. E o resultado da eleição deve entrar em pauta das próximas reuniões da CNC para deliberação.

Conciliação

José Aparecido disse ao Correio que pretende buscar com a CNC o diálogo e que não quer conflitos. Mas reafirma que sua eleição está dentro da legalidade. “Eu respeito muito o Valdeci e o presidente, (José Roberto)Tadros, os conheço há 17 anos. São pessoas competentes. E espero que entendam o equívoco em relação a esse assunto. Minha eleição foi legítima, foi ganha e não tive condenação de fato, o processo foi arquivado.” Aparecido ressalta que pretende acatar o relatório de Valdeci Cavalcante. “Vou realizar uma gestão no Sesc e no Senac segundo as rotinas do Relatório da CNC, tenho tranquilidade quanto a isso.”