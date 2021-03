Prêmio de R$ 27 mi será sorteado hoje

CB Correio Braziliense

A Mega-Sena sorteia o prêmio estimado de R$ 27 milhões hoje. O valor está acumulado desde o concurso passado após nenhum apostador acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio será realizado às 20h em São Paulo (SP). Segundo o proprietário e diretor da Lotérica Paraíso da Sorte, na Asa Sul, Raul Neto, quando os valores acumulados se aproximam de R$ 30 milhões, mais pessoas fazem as apostas. “Sempre que começa a acumular, principalmente perto dos 30 (milhões), há uma demanda maior na lotérica”, relata.

Nesta mesma lotérica, uma aposta feita por meio de um bolão faturou R$ 25 milhões em 2004. Raul espera que ocorra novamente o feito. Além disso, ele conta que mais de 30 apostas de bolão já acertaram a quina em algumas ocasiões e outras tantas apostas individuais também passaram perto de levar o prêmio total.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília), nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

Mesmo com os decretos do Governo do Distrito Federal (GDF) para conter o avanço da pandemia do coronavírus, as lotéricas estão funcionando normalmente. Raul alerta que os jogos são feitas mais próximas ao término do prazo. “As pessoas costumam deixar para fazer as apostas de última hora, já é natural que isso ocorra”, afirma.

Para apostar

A Mega-Sena paga o prêmio máximo do concurso para o acertador dos seis números sorteados. Além disso, é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas entre os 60 números disponíveis para as apostas.

Os apostadores podem marcar entre seis e quinze números na cartela do jogo, podendo deixar que o sistema escolha as dezenas, formando a Surpresinha. Ainda podem optar em concorrer com a mesma aposta por até oito concursos consecutivos, nesse caso é feita a Teimosinha.