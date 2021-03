Vazamento em galpÃ£o do SLU

E » Edis Henrique Peres

Um vazamento em um galpão de triagem de materiais recicláveis do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), ao lado da Capital Recicláveis. Três catadores apresentaram crises de tosse e mal-estar e tiveram atendimento médico pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dois foram liberados, mas um terceiro foi encaminhado para a unidade de pronto atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) recebeu a ocorrência por volta das 11h30. Inicialmente, a suspeita era de um vazamento de gás de cozinha, o chamado gás liquefeito de petróleo (GLP). Contudo, ao chegar ao local, o CBMDF colheu relatos e percebeu que a situação era diferente. O subtenente Cidemar da Silva Neves explicou que, no momento do incidente, havia 108 pessoas trabalhando no galpão e que um dos sacos se rompeu quando os catadores o manusearam.

“O saco liberou um pó de cor amarelada e, após esse pó se espalhar pelo local, três pessoas começaram a se sentir mal. O Corpo de Bombeiros mobilizou uma equipe especializada em produtos perigosos, que possui equipamentos e roupas específicas para lidar com a situação”, pontuou Neves.

A equipe, no entanto, não identificou nenhum material perigoso e colheu uma pequena amostra da serragem espalhada para tentar identificar a substância que pode ter causado o mal-estar nos catadores. Os bombeiros também trabalham com a hipótese de um dos catadores ter disparado, por acidente, um recipiente com gás de pimenta, o que explicaria os sintomas sentidos pelos catadores.

“Até agora não foi possível identificar esse possível cilindro de gás que foi disparado porque são centenas deles espalhados. Mas essa amostra do pó recolhida pela equipe será submetida ao laboratório para esclarecermos o fato”, destacou Neves.

Investigações

Quando saiu do local, a equipe do Corpo de Bombeiros lacrou o saco que continha a substância e deixou o material aos cuidados da SLU, que acionará uma empresa especializada para identificar do que se trata o produto. Devido a isso, Janaina Adriana de Trindade, engenheira de segurança da SLU, ressaltou que as atividades da Instalação de Recuperação de Resíduos (IRR) não voltaria a funcionar ontem. “Precisamos garantir a segurança dos catadores. E depois de identificar o que causou o mal-estar, precisamos seguir as orientações e descobrir se é preciso realizar uma lavagem no local, por exemplo, e quais os protocolos a adotar”, salientou.

O coordenador dos galpões do SLU, André Luíz Junqueira, informou que os produtos levados ao IRR do SCIA são colhidos em diversas regiões administrativas de Brasília, entre elas Guará, Águas Claras e Núcleo Bandeirante. Junqueira frisou que a SLU adotou com rapidez o plano de contingência e que o local foi esvaziado com prioridade pelos catadores. “Com velocidade nos mobilizamos para chegar até aqui e atender ao chamado dos catadores. Acontece que muita gente ainda realiza um descarte inadequado do lixo, por não ter informação a respeito. É aqui no galpão que a gente realiza a triagem desses materiais recicláveis e aí, geralmente, o próprio Capital Recicláveis costuma comprar esses produtos”, explicou.