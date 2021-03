Inmet prevê chuvas e trovoadas isoladas nesta quinta (11)

CB Correio Braziliense

O Distrito Federal amanheceu, nesta quinta-feira (11/3), nublado com pancadas de chuvas isoladas. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer da manhã, a temperatura mínima registrada foi de 17ºC. A temperatura máxima, segundo o órgão, deve alcançar em torno de 27ºC no DF.

De acordo com o Inmet, as nuvens devem se intensificar ao longo do dia. Com isso, as chances de chuvas aumentam. O instituto reforça que, ao longo do dia, a umidade relativa do ar deve variar entre 100% a 55% nas áreas mais quentes do DF.

A chuva, segundo o órgão, é motivada pelo clima característico do verão. “Ao longo da semana a chuva vem oscilando, devido a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Ela vem atuando na zona central do país e passa sobre o DF”, explica o meteorologista Mamedes Luiz Melo.

A ZCAS é um fenômeno típico do verão no Brasil. As nuvens carregadas deste sistema provocam fortes pancadas de chuva e também episódios de chuva prolongada e volumosa. Eles são responsáveis por uma grande porção do volume de chuva que ocorre durante um ano na maioria das áreas do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sudeste.