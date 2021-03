58 motoristas são notificados pela PMDF durante Operação Lockdown

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) abordou, na noite desta quarta-feira (10/3), 325 veículos durante a Operação Lockdown. Desse total, de acordo com a corporação, 58 condutores foram notificados na capital.

A operação foi realizada por policiais que compõem o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) na DF-003, DF-095 e no Posto Policial do BPRv em Samambaia. Segundo a PMDF, um veículo não licenciado foi removido para o pátio do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF).

Após o constante aumento de casos da covid-19 e a superlotação de leitos das unidades de terapia intensiva (UTI) das redes pública e privada, o governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), decidiu decretar toque de recolher na capital. A medida restritiva é válida entre as 22h e as 5h, até 22 de março.

De acordo com o decreto, em caso de descumprimento da medida, o cidadão será levado à delegacia e terá que pagar multa de R$ 2 mil. Conforme os policiais, nesta quarta não houve multa relacionada à medida restritiva. Eles ressaltaram que a equipe de trânsito relatou "baixíssimo fluxo de veículos".

Na segunda-feira (8/3), primeira noite do toque de recolher, a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) informou que a força-tarefa do GDF realizou 768 vistorias. Desse total, 28 estabelecimentos foram abordados e orientados, 16 fechados e cinco interditados. Ainda segundo a pasta, 175 quiosques foram vistoriados.