Policial penal esfaqueado 11 vezes em Ceilândia recebe alta hospitalar

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/Sindpol-DF)

O policial penal Araújo Lisboa, 46 anos, esfaqueado 11 vezes por um adolescente de 15 anos em Ceilândia, recebeu alta hospitalar após seis dias internado nesta terça-feira (11/3). O crime ocorreu na noite da última sexta-feira (6/3), no setor P Sul, entre as quadras 30 e 36.



Devido à agressão, ele precisou passar por cirurgia. Além disso, durante a internação, Araújo não recebeu visitas em razão do protocolo de segurança de enfrentamento à covid-19.

O caso foi registrado na 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Sul), que recebeu a informação da tentativa de homicídio do Complexo da Polícia Civil do Distrito Federal (CEPOL). Ainda de acordo com a PCDF, por volta das 16h deste sábado (6/3), o adolescente, acompanhado de seu advogado, compareceu à Delegacia da Criança e do Adolescente 2 (DCA 2, em Taguatinga) e foi ouvido. A unidade policial investiga o caso.