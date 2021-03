CB Correio Braziliense

Cursos

Compreensão leitora

Visando acelerar a criatividade, compreensão e a criticidade dos leitores, a pedagoga e escritora Dinorá Couto Cançado promove oficinas personalizadas virtuais para crianças e adultos. A aprendizagem ocorre de forma individualizada, lúdica e, depois, compartilhada. O curso inclui certificado de 40 horas. Para se inscrever, é necessário comprar os seis livros do kit da autora. Informações: 61 9 9970-1366.

Cursos superiores

A Universidade Corporativa da Associação Brasileira de Advogados (Uniaba) abriu inscrições para três cursos superiores: gestão pública; gestão de recursos humanos; e recuperação judicial. A instituição de ensino, em Águas Claras, também disponibiliza opções de extensão em diferentes áreas do direito. É possível se inscrever para o vestibular agendado pelo site www.fac-ed.com. Informações: 61 3328-2898, 61 9 9635-3595 ou pelo e-mail contato@aba.adv.br.

Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.

Curso para YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy disponibiliza o curso rápido YouTube, Câmera e Ação, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a plataforma, bem como os recursos que ela oferece. As aulas ensinam sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos aprendem sobre navegação virtual consciente e dicas de segurança na internet. Inscrições: codebuddy.com.br/cursos/cursos-rapidos.

Homeopatia

O Curso de Formação Terapeuta Homeopata segue com inscrições abertas. As aulas, que acontecem sempre no quarto sábado de cada mês, teve início em 23 de janeiro. Porém, como são gravadas, ainda há a possibilidade de os interessados ingressarem nos próximos encontros. Informações: 98502-2026 ou Caminhosalternativos.org.

Inglês

O Professor Phil Marra oferece aula virtual de língua inglesa pelo Skype. Matrículas estão abertas para crianças, adolescentes e adultos: cursos regulares, conversação e preparatórios para exames internacionais. Há opções de pacotes individuais e grupos de até três pessoas, ambas modalidades com material incluso. Informações: 99811-6360. Todos os níveis, com desconto especial para grupos. Valor: R$50.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 61 9 9993-8117.

Imobiliárias

O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb) promove curso técnico em transações imobiliárias. O pagamento pode ocorrer por meio de boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Informações: 61 3352-6527, 61 3218-8330 ou pelo WhatsApp 61 9 8597-1252.

Vinhos

A vinícola Concha y Toro oferece cursos de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras da América do Sul, liberou as aulas para os amantes da bebida aproveitarem a quarentena. O conteúdo é dividido em cinco módulos e está disponível no canal Concha y Toro Brasil, no YouTube.

Xadrez

A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas as idades, do nível inicial ao avançado. As atividades são semanais, com duração de duas horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por videoconferência. Valor: R$ 240 por mês. Local: SCLN 114, Bloco B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 61 9 8304-6464 ou pelo site xadrezvalle.com.br.



Outros

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Cultura

O projeto Quilombo da Liberdade Live promoverá 10 eventos artísticos on-line até 6 de abril. As apresentações terão o grupo de capoeira Grito de Liberdade como anfitrião, para estabelecer diálogos com coletivos tradicionais de cultura popular e urbana do Distrito Federal, incluindo circo, folclore, dança, rap, reggae, hip-hop e outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira. Acompanhe pelo link: tinyurl.com/MestreCobra1.

Dança Terapêutica

O Coletivo CorpoConsciente convida mulheres para aulas voltadas à promoção da saúde, atenção à sensibilidade do corpo e sua capacidade de mover e criar. Os encontros ocorrerão via Zoom, em 13, 20 e 27 de março, entre 15h e 17h. As inscrições são pelo e-mail coletivocorpoconsciente@gmail.com. Valor: R$ 180.

Escuta ativa

Todas as segundas-feiras, a partir das 20h, ocorre a Roda de Conversa Virtual, em grupo, para compartilhar vivências e melhorar sua escuta e diálogo nas relações. Informações: 9 99743647 (Patrícia Braga).

Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar trabalhos, é necessário passar informações sobre as obras pelo WhatsApp 61 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 9h às 13h.



Destaques

Prêmio TJDFT

» O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) está com inscrições abertas para o 1º Prêmio Ministro Cernicchiaro Concurso de Monografias, promovido por meio da Escola de Formação Judiciária. Com o tema Seja Protagonista da Inovação no Judiciário, a premiação visa estimular a apresentação de ideias e contribuições de profissionais do sistema de Justiça ou estudantes sobre os temas propostos, visando o desenvolvimento de soluções e pesquisas que possam gerar resultados positivos na prestação jurisdicional. As inscrições vão até hoje, pelo link: tinyurl.com/premiotjdft.



Mulheres quilombolas

» Hoje, ocorrerá o Primeiro Encontro das Mulheres Quilombolas do norte de Minas Gerais. O encontro acontecerá na comunidade Quilombola de Buriti do Meio no município de São Francisco e contará com oficinas de audiovisual, contação de histórias, turbante, plantas medicinais e um espaço de exposição do artesanato das mulheres de diferentes comunidades. Neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o projeto chama a atenção para o papel das mulheres quilombolas no desenvolvimento de suas comunidades. As atividades poderão ser acompanhadas pelo youtube do Ponto de Cultura Quilombo Artes: https://tinyurl.com/3kumuz73.

Desligamentos programados de energia

SOBRADINHO

DF-205, Km 14: chácaras Boa Esperança, Recanto, Nova Aliança, 39, 48, 48-C, 49, 58, 57, 57-A, das 8h40 às 16h.

BRAZLÂNDIA

Núcleo Rural Alexandre Gusmão: Gleba 2, chácaras Nossa Senhora Aparecida, Recanto da Felicidade, Boa Vontade, Sabinopolis, Recanto Feliz e chácaras 1 a 24, 126-b, 129 a 152, 165, 166, 551; Assentamento Gabriela, das 8h40 às 16h30.

GAMA

Núcleo Rural Ponte Alta de Cima: chácaras 8, 9; Núcleo Rural Ponte Alta Norte: chácaras Jurua, Criativa, Santo Antonio, Esperança, Recanto Felicidade, Minas Gerais, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 18; Condomínio Recanto das Palmeiras: quadra 1, lotes 1 a 10; quadra 2 lotes 1 a 3, 6 a 10; Núcleo Rural Monjolo: chácaras 1 a 8, das 8h40 às 16h30.

Isto é Brasília

crédito: Ed Alves/CB/D.A Press

Monumento da fé

A Catedral Militar da Rainha da Paz é uma das belezas arquitetônicas e religiosas da capital. Está localizada no canteiro central entre as vias N1 e S1 do Eixo Monumental de Brasília, próximo ao Setor Militar Urbano (SMU). É projeto de Oscar Niemeyer e foi construída com a utilização da estrutura do altar onde foi celebrada a missa pelo Papa João Paulo II, quando ele visitou a cidade em 1991.

Grita geral

crédito: .

SETOR CENTRAL DO GAMA

ESCOLAS FECHADAS: IMPACTO NAS CRIANÇAS

A dona de casa Magda Paiva, de 59 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar acerca dos problemas psicológicos que as crianças podem desenvolver por terem que ficar em casa e não poderem ir para as escolas. A moradora do Gama quer saber o que as instituições de ensino vêm fazendo para tentar amenizar a situação. “Como não tem outra alternativa além da aula online, fico pensando se não tem uma forma dos professores terem alguma interação e trazer um pouco de lazer para os alunos também?”, questiona.

» A Secretaria de Estado de Educação afirmou que o ano letivo de 2021 na rede pública do Distrito Federal começou nesta segunda-feira (08/03), de forma virtual, em razão da pandemia da covid-19. “Na semana passada, por meio de um encontro pedagógico, os professores da rede pública de ensino se prepararam para essa retomada, com o objetivo de ampliar ações para o acolhimento aos estudantes. Atividades pedagógicas como artes, cultura e educação física também estão contempladas pelo ensino remoto”, afirmou a pasta.

ÁGUAS CLARAS

GRATUIDADE TRANSPORTE PÚBLICO

O aposentado Paulo Goulart Júnior, 63 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar acerca da gratuidade do transporte público para idosos de 60 a 64 anos: “Preciso fazer deslocamentos para ir a consultas médicas, procurar trabalho, fazer compras. O gasto com transporte é significativo para mim, e vejo muitos outros idosos pegando transporte público. Existe uma Emenda à Lei Orgânica 107 de 20/12/2017, sem revogação expressa, entretanto ela está parada, necessitando regulamentação, conforme noticiado pelo jornal Correio. Por que os idosos entre 60 e 64 anos do DF não merecem gratuidade nos serviços públicos de transporte?”, questionou o aposentado.



» A Secretaria de Transporte e Mobilidade informou que a gratuidade do transporte público coletivo do Distrito Federal segue a regra prevista no Art. 39 do Estatuto do Idoso, que assegura acesso gratuito nos coletivos aos maiores de 65 anos. “Cabe esclarecer que a progressiva extensão desse direito às pessoas com idade entre 60 e 64 anos depende de regulamentação em lei”, afirmou o órgão.