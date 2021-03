Capital S/A

SS Samanta Sallum

(crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press)

Com lockdown, empresas pedem isenção de impostos

Na iminência de um lockdown total, os empresários do setor do comércio no DF reagem, agora, à crise reivindicando do GDF medidas de socorro. Já que não há perspectiva de liberação de atividades até o fim de março, com o agravamento da pandemia, os empresários pedem que haja menos cobranças de tributos. Os efeitos amargos da pandemia sobre mais de 35 mil lojas do DF levaram o presidente do Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista), Edson de Castro, a enviar ofício ontem ao governador Ibaneis Rocha. Ele pede a suspensão da cobrança de ICMS, com a consequente isenção do pagamento do tributo.

Milhares de demissões

O Sindivarejista alega ainda que, desde março do ano passado, as vendas despencaram e provocaram a demissão de mais de 10 mil empregados do comércio de entrequadras e shoppings.



Sobrevivência do varejo

Os prejuízos passam de R$ 750 milhões. “A isenção do ICMS visa dar uma forma de sobrevivência ao varejo nesta época de vendas em queda livre, evitando o agravamento da crise”, argumenta.



Visão política

No ofício, a entidade empresarial aponta que “recentemente o GDF isentou empresas prestadoras de transporte público do pagamento do ICMS, não obstante estarem elas em franca atividade”. “O cenário imposto pela pandemia requer sensibilidade e visão política”, ressalta o presidente do Sindivarejista.

Grupo PaulOOctavio inaugura a Bali Jeep

A Bali Automóveis inaugurou, no último sábado (6), sua primeira concessionária Jeep no Distrito Federal. A unidade fica na Quadra 3 do Saan. O evento foi ajustado às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), com controle de clientes por horários para evitar aglomerações.

Segmento Premium

Segundo Ildeumar Fernandes, diretor-superintendente do ramo automotivo das Organizações PaulOOctavio, a expectativa inicial para a nova concessionária, que integra o segmento premium, é de uma venda mínima de 100 unidades/mês. Com a abertura da Bali Jeep, foram criados 40 empregos.

Parceria consolidada

A parceria de 25 anos da Bali com a Fiat, um dos braços do grupo FCA — que congrega as marcas Fiat, Chrysler e Peugeot —, também pesou favoravelmente no negócio.

Vendas on-line

Nem a pandemia atrapalhou o crescimento da rede de concessionárias dentro do grupo. “Fizemos o que foi necessário para vender bem, como live de vendas e investimento em marketing digital. A recompensa veio pelos números. A Bali Fiat está muito bem, e com a Bali Jeep não será diferente”, conta Fernandes.

Estrutura arrojada

“A Jeep nos procurou após avaliar que precisava de uma presença maior em Brasília. Depois de verem nossa estrutura de marketing, financeira e empresarial, e nosso ponto de vendas, firmaram a parceria.” A Jeep Bali também vai suprir a carência na área de oficina, pois a frota circulante de Jeep é grande e as demais oficinas são pequenas. “Nossa concessionária terá oficina capaz de atender mil automóveis por mês”, acrescentou o empresário Paulo Octavio que esteve presente à inauguração com os filhos Felipe Octavio Kubitschek e André Octavio Kubitschek (Foto).

Renegade e Cherokee

A aposta da nova concessionária é uma venda maior de dois produtos, o Renegade e o Compass, que são sucesso no mercado brasileiro. Mas a loja também terá, inicialmente, mais outros dois: o Wrangler e o Cherokee. E, adiante, a Jeep Chrysler Dodge RAM.

A disputa pelo cliente no atendimento delivery

Restaurantes, bares e lanchonetes voltaram a investir com força total no serviço de delivery e take out. Alguns estão desenvolvendo aplicativos de entrega própria enquanto outros apostam nas promoções. A 389 Burger oferece serviço de delivery com vantagens para os pedidos no aplicativo próprio. “É uma maneira de proporcionar um atendimento ainda melhor, fidelizar o cliente e oferecer promoções”, diz o sócio da marca Ramon Teles. No cardápio, além dos burgers tradicionais, há opção para veganos e vegetarianos.

Promoções para manter empregos

O restaurante Beirute também está oferecendo descontos especiais para quem faz o pedido diretamente pelos telefones das duas unidades (109 Sul e 107 Norte). A promoção é 15% de desconto na compra mínima de R$ 20. “O serviço de delivery se tornou uma alternativa essencial para empresários e clientes nesta época de pandemia”, aponta Francisco Emílio, um dos sócios do Beirute.