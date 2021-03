Um morto e 12 feridos na BR-020

D » DARCIANNE DIOGO

(crédito: Darcianne Diogo/CB/D.A Press)

Os pneus carecas do caminhão envolvido em um grave acidente na BR-020, próximo ao balão que dá acesso à Formosa (GO) — distante cerca de 79km de Brasília — podem ter resultado na colisão com um ônibus. O coletivo da empresa Viação Expresso transportava 27 passageiros, segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO). Uma idosa de 65 anos, que estava sentada no banco da frente, morreu presa às ferragens. Outras 12 pessoas ficaram feridas e foram transportadas aos hospitais da capital. O resgate contou com o apoio das equipes de quatro quartéis do Corpo de Bombeiros do DF, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente aconteceu ontem, por volta de 13h. O Correio conversou com o policial responsável pela perícia da área. Douglas Cavalcanti explicou que o caminhão saía de Formosa com destino a Brasília e pararia em Alexânia (GO) para buscar uma carga de frutas. Na outra faixa da pista, estava o ônibus. O coletivo saiu de Planaltina (DF) para Formosa, 22 passageiros haviam atravessado a catraca e cinco estavam na parte da frente, provavelmente idosos. “O baú do caminhão estava desprendendo para o lado direito, e o motorista tentou consertar esse direcionamento, momento em que perdeu o controle do veículo e atravessou a pista contrária, colidindo com o ônibus”, detalhou.

O condutor do caminhão foi identificado como Elielson Costa Cavalcante, 31. Segundo o perito, em análise preliminar, constatou-se que os pneus do veículo estavam carecas, o que pode ter possibilitado o acidente. Além disso, em decorrência da chuva, a via estava molhada. O motorista foi atendido e encaminhado ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS) apresentando dor cervical, mas estava consciente e estável.

Vítimas

Com o impacto, 12 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave. A idosa, identificada como Fátima de Jesus Cardoso dos Santos, morreu na hora. O motorista do ônibus, Adorvandro Fernandes da Silva, 60, apresentava lesões graves na perna direita e dor no abdômen. Ele foi atendido e transportado ao Hospital de Base.

O restante dos feridos foi levado aos hospitais de Base, Planaltina, Paranoá e Sobradinho. Segundo o agente da PRF Elmon Mendes, comandante da operação, a via teve de ser totalmente interditada por cerca de cinco horas. Em função da batida, o trânsito ficou congestionado e os carros precisaram desviar para dentro da cidade de Formosa (GO). A perícia da PCGO também esteve no local e colheu amostras no interior do coletivo. Fiscais da Viação Expresso informaram à reportagem que a empresa prestará o devido apoio às vítimas.