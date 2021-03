DF registra 45 casos de síndrome pediátrica que pode estar associada à covid-19

CB Correio Braziliense

Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P) atinge crianças e adolescentes - (crédito: Divulgação/Unicef)

O Distrito Federal registrou 45 casos confirmados de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P). Um dos pacientes morreu. A Secretaria de Saúde do DF notificou 80 ocorrências suspeitas. Desse total, 67 são residentes da capital federal.

De acordo com a pasta, a doença tem acometido crianças e adolescentes. A Saúde afirma que a síndrome está "possivelmente" associada à covid-19. A maioria dos casos ocorreu entre a faixa etária de 5 a 9 anos, com 14 confirmações. E seguida, com 13 casos, são pacientes com 10 a 14 anos. Doze casos ocorreram em crianças de 1 a 4 anos, cinco casos em menores de 1 ano e um caso na faixa etária de 15 a 19 anos.

Segunda a secretaria, o paciente que morreu foi um adolescente de 17 anos. Segundo o órgão, o boletim divulgado nesta sexta traz os dados do ano passado e aponta que, dos casos confirmados, 38 tiveram resultado laboratorial positivo para o novo coronavírus. "Foi observado ainda que 27 pacientes precisaram de internação em unidade de terapia intensiva (UTI)".

A médica e responsável pela área técnica das Doenças Exantemáticas da Secretaria de Saúde, Marília Higino, explica que "a partir dos primeiros casos registrados no Brasil, a Subsecretaria de Vigilância em Saúde emitiu a todos os hospitais públicos e privados uma Nota Técnica informando sobre a notificação obrigatória de casos suspeitos dessa nova síndrome". Ela ressalta ainda que uma das principais características da doença "é a febre alta e persistente por três dias ou mais associada a outros sintomas, é comum que esses pacientes necessitem de internação".

Notificações

De acordo com a Secretaria de Saúde, em julho de 2020, o DF iniciou a notificação obrigatória dos casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. As notificações são realizadas pelas unidades de saúde públicas e privadas para a Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), que monitora os pacientes e confirma os casos. Os primeiros registros da doença foram em abril.

A pasta explica que após ser diagnosticada com o novo coronavírus ou ter tido contato próximo com algum caso confirmado da covid-19, a criança ou adolescente manifesta uma resposta inflamatória sistêmica significativa, como febre alta, manchas pelo corpo e outros sinais e sintomas como: pressão baixa, conjuntivite, sinais de inflamação oral, nas mãos ou pés, sintomas gastrointestinais agudos (diarreia, vômito ou dor abdominal), comprometimento de múltiplos órgãos e alteração dos marcadores inflamatórios.

Em relação aos casos registrados neste ano, a Saúde destaca que até o momento foram três confirmações de SIM-P. Sendo dois casos em crianças entre 5 a 9 anos e uma confirmação de paciente na faixa etária entre 10 a 14 anos. Não houve registro de óbito.

"Por se tratar de uma infecção recente, dada a magnitude da infecção pelo SARS-CoV-2, é muito importante o diagnóstico precoce, bem como a notificação oportuna e o monitoramento dos casos", confirma a médica. Ela adverte também que "a atualização dos casos, com coleta e revisão sistemática dos dados é importante para caracterizar essa síndrome e subsidiar ações de políticas públicas e controle da doença".

Com informações da Secretaria de Saúde