Mais de 900 idosos são vacinados na Praça dos Direitos, em Ceilândia

CB Correio Braziliense

(crédito: Jhonatan Vieira/Sejus-DF)

Com a chegada de novas doses do imunizante contra a covid-19 ao DF, o público prioritário de 74 anos conseguiu ser imunizado. A Praça dos Diretos em Ceilândia recebeu ação itinerante, na QNN 13, entre quinta (11/3) e sexta-feira (12/3), das 9h às 17h. No local, foram vacinados 186 idosos. Esta foi a 4ª edição da imunização, totalizando 919 imunizados.



Senhas foram entregues no local para manter a organização, porém, não foi necessário agendamento para esta ação itinerante, apenas documento de identificação com foto. Após a aplicação da vacina, os idosos receberam da Secretaria de Saúde um cartão de vacinação exclusivo para identificação de imunização do coronavírus.

A imunização ocorreu respeitando todos os protocolos de enfrentamento à covid-19. Cadeiras foram disponibilizadas aos idosos atendendo regras de distanciamento, álcool gel e líquido para higienização das mãos e aferição de temperatura na entrada.

Além disso, foram disponibilizadas cadeiras de rodas para auxiliar os idosos e quadra coberta para proteção do sol e da chuva fizeram parte da logística de segurança que o momento exige. O uso de máscaras foi obrigatório para todos.

Voluntários cadastrados no site do voluntariado, além de servidores da Secretaria de Justiça (Sejus), que está à frente da ação. A Companhia de Saneamento Ambiental do DF (Caesb) distribuiu copos d’água para todos.