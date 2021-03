Uma sorte de R$ 32 milhÃµes

L » Larissa Passos

(crédito: Larissa Passos/CB/D.A Press)

A Mega-Sena sorteia, hoje, o prêmio acumulado de R$ 32 milhões. As seis dezenas do concurso 2.351 serão reveladas, a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

O empresário, Ronaldo Silva, 39 anos, vai fazer a aposta neste sábado e conta que joga na Mega há mais de 10 anos. Segundo ele, sempre faz jogo quando está acumulado. “Hoje, o nosso sonho, a gente pensa em ter uma casa própria, ajudar a família, investir o dinheiro nos estudos e ter uma vida tranquila”.

Ronaldo diz, também, que faz o mesmo jogo há mais de 10 anos. “É superstição mesmo, porque dizem que não é bom ficar mudando, mas um dia eu dou a sorte de ganhar”, acredita. O empresário, mesmo morando em Ceilândia, explica que sempre faz jogos na lotérica do Guará, por ser ao lado do trabalho.

Assim como ele, o aposentado e morador do Guará, Francisco dos Santos, 65, também faz a mesma aposta há um ano. “Eu jogo sempre os mesmos números, porque assim eu tenho chance de acertar. Eu já acertei uma vez a quadra e ganhei R$ 800”, disse. Ele relata que se fosse premiado com os R$ 32 milhões, compraria uma casa e um apartamento.