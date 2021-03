Projeto de rota cultural na Vila Planalto é aprovado pela Conplan

CB Correio Braziliense

Vila Planalto em 1994 - (crédito: Zuleika de Souza/CB/D.A Press)

A primeira etapa do projeto Percurso Turístico Cultural da Vila Planalto foi aprovada pelo Conselho de Planejamento Territorial Urbano do Distrito Federal (Conplan) na última quinta-feira (11/03). Os 31 conselheiros do órgão votaram a favor do projeto durante reunião virtual realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).



Na prática, a primeira parte da ação vai resultar em uma via de mais de 1km que começa na antiga via L4, do balão da entrada da Vila, que constitui a rua de acesso ao Acampamento Tamboril. A via passará pela parte interna da região, pela Rua 1, Rua DFL, Rua Emulpress, Rua Israel Pinheiro até o início da Praça Nelson Corso. O projeto resultará em obras de urbanização, drenagem, iluminação pública e sinalização turística e cultural.

A via será compartilhada entre pedestres, ciclistas e veículos motorizados. Para reduzir os riscos de acidentes, as ruas passaram a operar em sentido único.

“Esse é um projeto de grande importância para o resgate e a valorização histórica da Vila Planalto. Como tem sido feito com outros setores centrais da capital federal, como as obras do Setor Comercial Sul, Setor de Rádio e TV Sul e W3 Sul, que já estão em andamento, com base em projetos elaborados pela Seduh”, defendeu o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Mateus Oliveira.