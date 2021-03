Coronavírus: DF registra quatro mortes e 1.660 infecções neste sábado

DD Darcianne Diogo

O Distrito Federal registrou, neste sábado (13/3), 1.660 pessoas infectadas pelo novo coronavírus em 24 horas, chegando ao total de 316.181 casos, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde (SES-DF). Desse total, 294.623 estão recuperados da doença, o equivalente a 93,2%. O número de mortes chegou a 5.097.



A população entre 30 e 49 anos continua no ranking com o maior número de infectados. São 150.365 pessoas dessa faixa etária infectadas pela covid-19. Em relação às cidades com mais contaminados, Ceilândia aparece em primeiro lugar (34.126), seguido por Plano Piloto (30.060) e Taguatinga (25.271).

A SES-DF notificou, ainda, 16 óbitos por covid-19 neste sábado — isso somando as mortes desde terça-feira (9/3) que ainda não haviam sido notificadas oficialmente. Dessas, quatro mortes ocorreram somente hoje e todos os pacientes tinham acima de 60 anos e apresentavam comorbidades. Do número total de óbitos (5.097), 455 residiam em outros estados, sendo 393 de Goiás (Entorno), dois do Amapá, cinco da Bahia, 11 de Minas Gerais, três do Rio de Janeiro, dois de São Paulo, dois do Tocantins, cinco do Mato Grosso, 22 do Amazonas, quatro de Roraima, dois de Rondônia, um do Maranhão, um do Piauí, um do Acre e um de Santa Catarina.

Vacinação



Na contramão da pandemia, até o momento, 235.484 pessoas foram vacinadas contra o novo coronavírus (169.719 receberam a primeira dose e 65.765, a segunda). O DF já recebeu um total de 2.294.560 doses das vacinas CoronaVa — produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac — e da Covishield, desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca.

Leitos



A rede pública de saúde dispõe de apenas um leito adulto de unidade de terapia intensiva (UTI) disponível e a capacidade está em 99,66%. Para as crianças e bebês que precisam de internação, são nove vagas: sete no Hospital da Criança (pediátrico) e duas no Hran (neonatal). Os dados são do InfoSaúde, painel da Secretaria de Saúde, atualizados na noite deste sábado (13/3).

A capacidade de ocupação nos hospitais particulares também está alta: 98,77%. Painel do InfoSaúde mostra que há cinco leitos. Quatro deles são adultos e um, neonatal. Além disso, 279 pessoas aguardam por um leito de UTI na rede pública. Dessas, 207 são para tratamento de covid-19. Contudo, cabe lembrar que há centenas de pessoas esperando por uma vaga e, à medida que pacientes morrem ou recebem alta médica, os leitos são ocupados imediatamente.