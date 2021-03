Acidentes deixam dois mortos e feridos

CB Correio Braziliense

(crédito: CBMDF/Divulgação)

Em apenas duas horas, duas pessoas morreram em acidentes de trânsito em Samambaia. Esses são apenas alguns dos registros da noite da última sexta-feira nas ruas do Distrito Federal. O primeiro caso ocorreu às 22h30, em Samambaia Norte. Na QN 208, perto das Óticas da Fábrica, a jovem Jessica Alves da Silva, 27 anos, foi atropelada e não resistiu aos ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo envolvido no caso fugiu sem prestar socorro à vítima. Os militares realizaram manobras de reanimação, mas não tiveram sucesso. A mulher teve uma parada cardíaca e o óbito foi confirmado ainda no local.

Minutos depois, às 22h46, em Samambaia, próximo à Usina de Furnas, na DF-280, outro acidente resultou em morte. Um Ford Fiesta prata e uma moto Honda CG Titan vermelha colidiram frontalmente. Com o impacto, o motociclista Renato Francisco da Silva, 42, morreu na hora. O condutor do outro veículo não teve ferimentos.

Na BR-020, próximo à passarela de Planaltina, no sentido Formosa (GO), três veículos se envolveram em um engavetamento. Uma VW Saveiro branca bateu na traseira de uma carreta e o motor do carro pegou fogo, ferindo o motorista, 42, e uma criança, 9, que estavam no interior dele. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O condutor da carreta não se feriu. Mas, logo atrás dos dois veículos, vinha ainda uma motocicleta, que não conseguiu frear a tempo, agravando ainda mais o acidente. O motociclista, 24, sofreu escoriações e precisou de atendimento médico no local, não precisando ser encaminhado à unidade de saúde.

Rodoviária

Ontem, o Corpo de Bombeiros Militar atuou em outro acidente de trânsito. Por volta das 14h30, um motorista perdeu a direção do veículo e colidiu contra uma placa de trânsito, próximo à Rodoviária do Plano Piloto. Com o impacto, a vítima sofreu uma parada respiratória e foi socorrida pelos militares. Imediatamente, eles iniciaram o procedimento de reanimação cardiopulmonar, que durou cerca de uma hora e quinze minutos.

A equipe aplicou medicamentos e realizou o procedimento de 14 choques indicados pelo equipamento tipo desfibrilador. Logo, os batimentos cardíacos de Manoel de Araújo Ferreira, 62, foram restabelecidos. Em seguida, ele foi levado para o Hospital de Base, inconsciente e instável. A aeronave com a equipe médica foi acionada, pousando no meio do Eixo Monumental, interrompendo o trânsito no sentido Esplanada durante todo o atendimento

Pela manhã, a aeronave também auxiliou no atendimento a outra vítima. Maria de Sousa, 52, passou mal na Rodoviária do Plano Piloto, em frente à entrada da estação do Metrô. Os bombeiros foram acionados após ela desmaiar. Como a mulher não apresentava sinais vitais, foi necessário realizar manobras de reanimação e aplicar medicamentos, que a ajudaram a despertar. Depois do procedimento, ela foi encaminhada também ao Hospital de Base.