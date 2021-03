CB Correio Braziliense

HOSPITAL DO GUARÁ

DEMORA NO ATENDIMENTO

O advogado Leonardo Xavier, 39 anos, procurou o Correio para reclamar do atendimento realizado no Hospital Regional do Guará. O morador da região contou que, às 4h30 da manhã de 5 de março, foi à unidade de saúde com a filha, que estava tendo febre de quase 40 graus por dois dias seguidos, mas teve o atendimento negado no primeiro momento. Leonardo ainda alega que, só depois da insistência dele, a filha foi atendida por volta das 9h da manhã e precisou ser internada. “Não bastasse toda tensão que vivem as pessoas em relação à pandemia em nossa cidade. Ao procurar o Hospital do Guará, mesmo com medo, enfrentamos uma maratona devastadora de desrespeito e ingestão com as pessoas e a coisa pública”, queixa-se o advogado.

» A direção do Hospital Regional do Guará explicou que a equipe de acolhimento e classificação de risco segue rigorosamente os protocolos estabelecidos para a rede pela Secretaria de Saúde do DF. “No caso da paciente, ela foi classificada conforme o protocolo da SES, semelhante ao Manchester, e, em seguida, foi prontamente atendida pela equipe médica”, afirmou o órgão.

GAMA

POLUIÇÃO SONORA



A leitora Nathalia Santos, 33 anos, procurou a coluna Grita Geral para pedir mais fiscalização de poluição sonora no Gama. “A cidade precisa urgentemente de fiscalização quanto à poluição sonora causada por comerciantes locais, que insistem em fazer propaganda no arcaico carro de som todos os dias”, queixa-se a advogada.

» O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) informou que irá, por meio da Coordenação de Trânsito da Região Sul, intensificar a fiscalização na região.