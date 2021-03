Acidente: ciclista é atropelado e morre em Ceilândia Sul

DD Darcianne Diogo

(crédito: Material cedido ao Correio)

Um ciclista morreu atropelado, na noite deste sábado (13/3), em frente à Fundação Bradesco, na QNN 28 de Ceilândia. Ainda não há informações sobre a identidade e idade da vítima, bem como a dinâmica do acidente. Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBM-DF), o fato aconteceu por volta das 22h.

De acordo com a corporação, a vítima apresentava escoriações pelo corpo, fraturas e traumatismo craniano e não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente.

Aguarde mais informações