Em relato, profissional descreve caos no Hospital do Gama: "Sem pontos de oxigênio"

DD Darcianne Diogo

Profissional aponta lotação em 180%. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O pedido é de socorro. Em desabafo, um profissional de saúde do Hospital Regional do Gama (HRG) fez um relato chocante sobre a situação caótica da unidade de saúde e o desespero da equipe em prestar atendimento aos pacientes internados por covid-19. O texto, ao qual o Correio teve acesso, foi escrito no prontuário de um paciente como forma de denúncia.

No relato, o profissional alerta: “O bloco respiratório covid do HRG está em estado caótico. Estamos com lotação em 180%. Necessitamos com urgência da liberação de leitos de UTI e transferência dos pacientes”, desabafou. Ele denuncia: não há espaço físico, pontos de oxigênio, bombas de infusão, nem sequer ventiladores mecânicos — equipamentos essenciais para o tratamento de pacientes graves. Segundo ele, há pontos de oxigênio sendo compartilhados por até três pacientes.

O profissional deixa claro que, caso haja a evolução de algum paciente internado, ou seja, piora no quadro clínico, como a insuficiência respiratória aguda, não haverá atendimento ou a prestação de assistência adequada.

Dois dias sem avaliação médica

Outra afirmação desesperadora é o fato de pacientes alocados no Bloco Respiratório Covid-19 não estarem recebendo visita médica. “Há mais de 48 horas sem visita, evolução e prescrição médica, devido à enorme demanda de pacientes frente ao déficit do grupo clínico do HRG.”

Por fim, o profissional reitera que “todos os pacientes aqui (HRG) internados estão sob elevadíssimo risco de desfecho negativo, incluindo óbito”. Fontes revelaram ao Correio que, para tentar desafogar a superlotação no Hospital do Gama, alguns pacientes estão sendo transferidos ao Hospital da PM. A reportagem procurou a Secretaria de Saúde, a questionou sobre a situação e aguarda retorno.