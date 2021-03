Fim de semana de tragédia

CC Caroline Cintra

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Pelo menos duas pessoas morreram atropeladas nas ruas do Distrito Federal nesse fim de semana. Em um dos casos, o motorista fugiu sem prestar socorro. No segundo, o condutor do veículo estava bêbado. Embora as duas histórias tenham acabado de forma trágica, as polícias Civil e Militar conseguiram prender os autores dos crimes, que responderão por homicídio.

Dados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) mostram que, entre janeiro e fevereiro deste ano, houve 21 acidentes de trânsito com morte. Destes, cinco foram atropelamento de pedestres e um de ciclista.

O caso mais recente ocorreu na noite de sábado. Gilberto Araújo, de 33 anos, pedalava em Ceilândia quando foi atingido por um motorista bêbado. O caso aconteceu por volta das 22h, em frente à Fundação Bradesco, na QNN 28, em Ceilândia Sul. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar no local, encontrou o ciclista caído no chão, com escoriações pelo corpo, fraturas e traumatismo craniano. O óbito foi confirmado no local.

O condutor do Fiat Palio prata, de 41 anos, não sofreu lesões no corpo. No entanto, ao passar pelo teste do bafômetro, foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica, registrando 0,60 miligramas de álcool por litro (mg/l) de ar alveolar. O índice configura crime de trânsito e infração à Lei Seca. Sendo assim, ele foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) e autuado por homicídio.

Fuga

Na noite de sexta-feira, por volta das 22h30, Jéssica Alves da Silva, 27, andava por Samambaia quando foi atingida por um veículo, na QN 208, próximo ao BRB. O motorista do Hyundai i30 prata fugiu sem prestar socorro à vítima. Os bombeiros chegaram ao local e realizaram manobras de reanimação, mas não tiveram sucesso. A mulher teve uma parada cardíaca e o óbito foi confirmado no local.

Horas depois, por meio de uma denúncia anônima, agentes da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) encontraram o motorista que atropelou Jéssica. Trata-se de um comerciante, de 35 anos. Ele foi preso em flagrante, em casa, por volta das 3h30 do sábado. Ao buscarem no sistema, os policiais viram que o homem já tinha antecedentes criminais e havia outros mandados de prisão em aberto contra ele por crimes de homicídio, estelionato e organização criminosa.

O veículo do envolvido foi apreendido para exame pericial, com vestígios de avarias decorrentes do atropelamento. Na residência dele, foram localizadas diversas latas de cerveja vazias. O motorista foi autuado em flagrante por homicídio culposo e omissão de socorro.

De acordo com a Polícia Civil, o autuado recusou-se a realizar teste de etilômetro, sendo encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML), onde foi submetido a exame pericial para constatação de embriaguez, tendo o resultado sido negativo. Após os procedimentos legais, o envolvido foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.

Uma amiga de Jéssica, que preferiu não se identificar, contou que ela trabalhava em uma rede de supermercados e morava com o pai, o irmão e a filha, de 4 anos, em Samambaia. “Ela era bastante carinhosa com quem ela gostava. Trabalhadora. Se você olhasse nos olhos dela, via que ela queria algo de melhor para a própria vida, mas, infelizmente, aconteceu isso. É triste”, declarou a jovem.