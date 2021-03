Manifestantes colocam fogo em pneus e interditam pistas da BR-040

HL Hellen Leite

(crédito: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

Um grupo de manifestantes interditou a BR-040 na altura do km 1, em Santa Maria, nesta segunda-feira (15/3). A pista no sentido Valparaíso-Brasília foi totalmente obstruída por cerca de 15 minutos. A Polícia Militar negociou com os manifestantes e liberou a via por volta das 6h30.

Imagens divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) mostram que o grupo segurava faixas contra as medidas de restrição do funcionamento do comércio. No entanto, segundo a PMDF, o protesto é contra o preço da gasolina, que sofreu consecutivos aumentos desde o início do ano.

A BR-040 é a principal via de acesso das cidades do Entorno Sul - Luziânia, Valparaíso, Novo Gama e Cidade Ocidental - ao Distrito Federal. Por volta das 7h da manhã, a velocidade na via era de 8km/h. O congestionamento se estende do Residencial Santos Dumont, em Santa Maria, até a entrada de Valparaíso de Goiás.

Alta dos combustíveis

A Petrobras não está dando trégua ao bolso dos consumidores. A empresa anunciou, na última segunda-feira (08/03), mais um aumento nos preços dos combustíveis. O reajuste da gasolina será de 8,8% e o do diesel, de 5,5%.

Em declaração ao Blog do Vicente, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes do Distrito Federal (Sindicombustíveis-DF), Paulo Tavares, disse que é possível que, em alguns postos da capital do país, a gasolina passe dos R$ 6 nas bombas. Tudo dependerá do repasse das distribuidoras aos postos.