Criança de 6 anos é resgatada no DF após ser mantida em jaula pelo pai

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou um menino de 6 anos mantido preso dentro da grade da caçamba de uma pick up, sob a chuva, no Setor de Chácaras Lúcio Costa. De acordo com os policiais, a criança foi encontrada por volta das 22h30 de domingo (14/3), com marcas de espancamento e seminua.

Segundo testemunhas, o menino foi abandonado pelo próprio pai. O homem, de 31 anos, brigou com a esposa e em seguida espancou o filho com um pedaço de fio. Logo depois, ele arrastou a criança no chão e a deixou no veículo. Conforme a corporação, o local parecia uma jaula.

Os policiais do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) deram uma camisa para o menino vestir e o tiraram do veículo. O agressor foi preso, em flagrante, e levado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

De acordo com a corporação, a criança foi entregue a uma tia, que assumiu os cuidados do menino.