A V1 Comunicação, agência de comunicação e marketing, oferece consultorias gratuitas e on-line durante todo o mês de março. Direcionada para médicos, advogados, profissionais liberais, pequenas e médias empresas de todo o Brasil. O agendamento por meio do WhatsApp: 98619-1821.

Compreensão leitora

Visando acelerar a criatividade, compreensão e a criticidade dos leitores, a pedagoga e escritora Dinorá Couto Cançado promove oficinas personalizadas virtuais para crianças e adultos. A aprendizagem ocorre de forma individualizada, lúdica e, depois, compartilhada. O curso inclui certificado de 40 horas. Para se inscrever, é necessário comprar os seis livros do kit da autora. Informações: 61 9 9970-1366.

Cursos superiores

A Universidade Corporativa da Associação Brasileira de Advogados (Uniaba) abriu inscrições para três cursos superiores: gestão pública; gestão de recursos humanos; e recuperação judicial. A instituição de ensino, em Águas Claras, também disponibiliza opções de extensão em diferentes áreas do direito. É possível se inscrever para o vestibular agendado pelo site www.fac-ed.com. Informações: 61 3328-2898, 61 9 9635-3595 ou pelo e-mail contato@aba.adv.br.

Cursos on-line

A Fundação Bradesco oferece diversos cursos gratuitos pela internet, com diferentes cargas horárias e em variadas áreas. Para se inscrever, basta acessar o site: www.ev.org.br.

Curso para YouTube

A escola de tecnologia codeBuddy disponibiliza o curso rápido YouTube, Câmera e Ação, para ajudar crianças e jovens a conhecer melhor a plataforma, bem como os recursos que ela oferece. As aulas ensinam sobre captação de imagem e som, iluminação, truques de edição de vídeo, entre outras técnicas. Além da produção de conteúdo, os alunos aprendem sobre navegação virtual consciente e dicas de segurança na internet. Inscrições: codebuddy.com.br/cursos/cursos-rapidos.

Homeopatia

O Curso de Formação Terapeuta Homeopata segue com inscrições abertas. As aulas, que acontecem sempre no quarto sábado de cada mês, teve início em 23 de janeiro. Porém, como são gravadas, ainda há a possibilidade de os interessados ingressarem nos próximos encontros. Informações: 98502-2026 ou Caminhosalternativos.org.

Inglês

O Professor Phil Marra oferece aula virtual de língua inglesa pelo Skype. Matrículas estão abertas para crianças, adolescentes e adultos: cursos regulares, conversação e preparatórios para exames internacionais. Há opções de pacotes individuais e grupos de até três pessoas, ambas modalidades com material incluso. Informações: 99811-6360. Todos os níveis, com desconto especial para grupos. Valor: R$ 50.

Técnicos

O Instituto Madre Teresa trabalha na capacitação de jovens e adultos que desejam construir uma carreira com cursos técnicos. As opções são nas áreas de enfermagem, radiologia, segurança do trabalho, informática e em serviços jurídicos. Inscrições pelo site madreteresa.net.br ou pelo WhatsApp 61 9 9993-8117.

imobiliárias

O Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (Ceteb) promove curso técnico em transações imobiliárias. O pagamento pode ocorrer por meio de boleto bancário, com entrada mais seis parcelas. Informações: 61 3352-6527, 61 3218-8330 ou pelo WhatsApp 61 9 8597-1252.

Vinhos

A vinícola Concha y Toro oferece cursos de vinhos on-line e gratuito. A empresa, uma das mais famosas produtoras da América do Sul, liberou as aulas para os amantes da bebida aproveitarem a quarentena. O conteúdo é dividido em cinco módulos e está disponível no canal Concha y Toro Brasil, no YouTube.

Xadrez

A academia XadrezValle oferece aulas de xadrez para todas as idades, do nível inicial ao avançado. As atividades são semanais, com duração de duas horas e material didático incluso. Os encontros ocorrem por videoconferência. Valor: R$ 240 por mês. Local: SCLN 114, Bloco B, lojas 22 e 24, subsolo. Informações: 61 9 8304-6464 ou pelo site xadrezvalle.com.br.



Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Escuta ativa

Todas as segundas-feiras, a partir das 20h, ocorre a Roda de Conversa Virtual, em grupo, para compartilhar vivências e melhorar sua escuta e diálogo nas relações. Informações: 9 99743647 (Patrícia Braga).

Expositores gratuitos

Para incentivar a arte brasiliense, unir empreendedorismo, sustentabilidade e fomento cultural, o espaço Nobre SoS Coworking oferece quatro expositores de 120cm x 7cm destinados à exibição gratuita de ilustrações, quadros e gravuras. Para apresentar trabalhos, é necessário passar informações sobre as obras pelo WhatsApp 61 9 9372-3876. Local: SCRN 702/703, Bloco G, lojas 46 e 47, Asa Norte. Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h e, aos sábados, das 9h às 13h.

Voo de balão

Entre os vários atrativos turísticos de Pirenópolis, a cidade passa a oferecer voos de balão ao nascer do sol. A novidade conta com diferentes pacotes e serviços, que incluem passeios de 45 minutos a uma hora de duração, em altitudes de até 1 mil metros. Os preços vão de R$ 690 a R$ 980 por pessoa. Além do voo no segundo maior balão do Brasil, vindo de Boituva (SP), alguns dos tíquetes incluem taça de espumante, café da manhã na Pousada Villa do Comendador e fotos ou vídeos registrados com uso de drone. Informações e reservas: @voedebalaoempiri.



Cultura

» O projeto Quilombo da Liberdade Live promoverá 10 eventos artísticos on-line até 6 de abril. As apresentações terão o grupo de capoeira Grito de Liberdade como anfitrião, para estabelecer diálogos com coletivos tradicionais de cultura popular e urbana do Distrito Federal, incluindo circo, folclore, dança, rap, reggae, hip-hop e outros segmentos que fazem intercâmbio com a história da cultura negra e da capoeira. Acompanhe pelo link: tinyurl.com/MestreCobra1.



Dança Terapêutica

» O Coletivo CorpoConsciente convida mulheres para aulas voltadas à promoção da saúde, atenção à sensibilidade do corpo e sua capacidade de mover e criar. Os encontros ocorrerão via Zoom, em 20 e 27 de março, entre 15h e 17h. As inscrições são pelo e-mail coletivocorpoconsciente@gmail.com. Valor: R$ 180.



Insônia

» Entre 15 a 21 de março de 2021, especialistas de todo o país se reúnem on-line, na 6ª edição da semana do sono. Entre eles, a psicóloga brasiliense Danuska Tokarski, uma das vinte e cinco profissionais do país, certificadas pela pela Sociedade Brasileira do Sono, que defende a Terapia Cognitivo Comportamental para a Insônia (TCC-i) como o tratamento mais eficaz e duradouro. Programação Completa: semanadosono.com.br/.

Desligamentos programados de energia

SOBRADINHO

Núcleo Rural Sobradinho II, Assentamento Contagem: chácaras 1 a 18; 30, 31, 34, 36; Escola Classe Sonhem de Cima, das 8h40 às 16h.

CEILÂNDIA

Núcleo Rural Alexandre Gusmão: chácara M, das 8h40 às 14h.

VICENTE PIRES

Colônia Agrícola Vicente Pires: chácara 54-A, lotes 1 a 15, das 8h40 às 16h30.

RIACHO FUNDO I

Avenida Sucupira: módulos 3, 29/30, 39/42, 45, 47, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59-A, 65, 67, 70, 71, 72, 74, 75, 77,78, 79, 80, 81, 84, 85, Área Especial (Granja Dacia), das 8h40 às 16h.

PLANALTINA

BR-020, Acampamento DVO: Rua 1, lotes 1, 1-A, 1-B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; Rua 2, lotes 8, 10, 12, 12-A, 12-B, 13, 14, 15, 24, 27; Rua 4, lotes 1, 19, 20, 22; Rua 5, lotes 1, 3, 5, 7, 11, 15, 19, 21, 22,23-A; Rua 6, lotes 18, 18-B, 20, 20-A, 21, 22; Rua 7, lotes 1, 2, 3-B, 5-B, 6, 7-B, 9, 10, 18-A; Escola DVO; Caesb, das 8h40 às 16h30.

crédito: Gustavo Moreno/CB/D.A Press - 30/10/11

Fé e turismo

As obras do Santuário Dom Bosco, começaram em 1963 e a conbclusão desse cartão-postal da cidade foi 23 de maio de 1970. O projeto é do arquiteto Carlos Alberto Naves Merecem destaque os belíssimos vitrais, além do famoso lustre criado pelo arquiteto Alvimar Moreira.

TAGUATINGA SUL

DESLOCAMENTO PERIGOSO EM PARADA DE ÔNIBUS

O jardineiro Renato Barros Magalhães, 57 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar sobre um deslocamento perigoso em uma parada de ônibus de Taguatinga Sul. “O GDF fez uma parada em frente às agências de veículos Jovel e Sarvel, localizado na CSD 6 lote 30 de Taguatinga Sul, onde antes havia um ponto de ônibus. A parada em questão é ótima, é segura, e veio em boa hora, porém não desativaram o ponto de ônibus antigo, não eliminaram o recuo e pior não comunicaram às empresas que existe uma parada nova, que demandou recursos públicos e não deve ser desprezada. Talvez tenha até comunicado, mas as empresas estacionam mesmo assim, ocorrendo diariamente em “quase acidentes”, afinal, a parada nova fica na pista interna, recuada. As pessoas indo ou vindo trabalhar, precisam correr atrás do ônibus”, afirmou o jardineiro.

» A Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) informou que enviará técnicos ao local para avaliação a fim de melhor atender a demanda dos usuários.

NOVO GAMA

AUXÍLIO NEGADO

A autônoma Claudiana Maria de Jesus, 38 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar que não conseguiu receber o benefício assistencial disponibilizado pelo INSS, mesmo após ter recebido laudo de transtorno psíquico causado por violência doméstica. “Tenho três filhos e nós fomos vítimas de violência doméstica, por isso, temos problemas psíquicos. Tentei meu auxílio porque era contribuinte e fui negada, mesmo todos nós tendo os laudos. O pai das crianças não paga a pensão nos dias certos, então tive minha água cortada, passei três semanas sem gás e vivo com ajuda do Bolsa Família e de conhecidos”, afirmou Claudiana.

» O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) respondeu que a tarefa relativa ao requerimento da leitora foi criada em 27 de julho de 2020 e o servidor formatou a concessão em 29 de setembro do mesmo ano. “O despacho de concessão do benefício estava disponível para consulta pelo Meu INSS desde então, inclusive a requerente aceitou acompanhar o andamento do processo pelos canais remotos. O que ocorreu foi que, após a formatação da concessão, houve um erro de crítica do processamento, algo impediu o recebimento do benefício e fez com que o servidor encerrasse a tarefa”, informou. O INSS esclarece que realizou uma intervenção e o requerimento do benefício foi concluído.“É possível verificar todas as informações no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135. O Instituto também informa que a requerente poderia ter solicitado a reabertura da tarefa quando detectou o problema”, salientou o órgão.