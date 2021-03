Plano Distrital de Políticas para Mulheres recebe contribuições até 10 de abril

AM Ana Maria da Silva

Pensando na importância de identificar as prioridades para as mulheres que vivem no Distrito Federal, a Secretaria da Mulher abriu uma consulta pública para ouvir da população quais são as prioridades na execução de políticas públicas para mulheres. A consulta faz parte do 2º Plano Distrital de Políticas para Mulheres (PDPM), documento que reúne propostas pensadas para esse público e que devem fazer parte da lista de ações a serem desenvolvidas pelo GDF.

A proposta do diálogo, que segue até 10 de abril, é que a sociedade civil aponte quais ações são consideradas as mais importantes e, então, torná-las realidade, a partir de uma ordem de relevância definida pelo voto popular.

“Uma política pública eficiente tem que ser estruturada a partir de uma base, que leva em consideração o orçamento disponível, um embasamento de dados que justifique a proposta e o monitoramento da ação. Por isso, criamos o PDPM, e a colaboração da população se torna indispensável para a institucionalização dessas políticas”, destaca a secretária da Mulher, Ericka Filippelli. Na consulta serão abordadas questões como autonomia econômica; educação; igualdade; saúde integral para mulheres; direitos sexuais e reprodutivos; enfrentamento à violência de gênero; o racismo; o sexismo; a participação das mulheres em espaços de poder e decisão.

O plano é embasado em documentos internacionais, nacionais e distritais, dentre eles, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) para serem cumpridos até 2030, priorizando o Objetivo 5° de “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.

Como participar?

Para contribuir, moradores do DF devem acessar o formulário disponível no site da Secretaria da Mulher e responder às questões referentes aos diferentes eixos e temáticas englobados nas políticas já existentes. Assim, o participante pode ranquear, por ordem de importância e de acordo com a avaliação pessoal, as ações que julgar prioritárias.

Outros atendimentos

Com o intuito de manter a prestação de serviços durante o lockdown, a Secretaria da Mulher do Distrito Federal manteve o funcionamento dos Centros Especializados de Atendimento à Mulher (de segunda a sexta, das 10h às 16h30) e da Casa Abrigo (24 horas, todos os dias da semana). Conheça os serviços da pasta:

Rede de Apoio

» Os Núcleos de Atendimento às Famílias e aos Autores de Violência Doméstica (Nafavd) oferecem atendimento remoto, e, em casos de urgência, os servidores podem acessar as dependências das sedes do MPDFT e TJDFT para atendimentos individuais e presenciais das vítimas, familiares e autores da agressão. Em todos os serviços presenciais serão adotadas as medidas de segurança, recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) no combate ao coronavírus, como uso de álcool 70%, máscara e distanciamento social.

Pela internet

» Desde o início da pandemia, a Secretaria da Mulher criou canais de atendimento para facilitar o acesso da mulher em situação de vulnerabilidade aos serviços oferecidos pela pasta e também para possibilitar as denúncias de agressão daquelas que não podem sair de casa ou que estão confinadas com seus agressores.

» É o caso do “Mulher, você não está só”, um canal de denúncia via WhatsApp: (61) 99145-0635 e pelo e-mail vocenaoestaso@mulher.df.gov.br, disponíveis 24 horas. As mulheres podem pedir ajuda a qualquer momento e serão orientadas por especialistas e encaminhadas a um dos programas de assistência da Secretaria da Mulher.

» Também criado no início da pandemia, com o objetivo de promover a capacitação profissional das mulheres de forma virtual, gratuita e segura, o programa Oportunidade Mulher mantém sua programação semanal de cursos e oficinas on-line. Para se inscrever, basta acessar as redes sociais da secretaria (@secmulherdf), preencher um formulário para receber os links diretos das oficinas. Todos os cursos são transmitidos pelo canal do Youtube.