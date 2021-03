Vacinação de idosos de 72 e 73 anos deve começar na quinta-feira no DF

CB Correio Braziliense

A rede pública hospitalar do Distrito Federal deve receber mais 60 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) para tratamento de pacientes com covid-19, durante esta semana. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde do DF, Osnei Okumoto, durante coletiva de imprensa na tarde de ontem, no Palácio do Buriti. “Teremos mais 10 no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), 20 no Hospital de Base (HBDF), e estamos estudando mais 30 no Hospital Regional do Gama (HRG). Além desses, da rede pública, temos a contratação de 28 leitos da rede privada, vindos de três hospitais: Hospital Home, Hospital Daher e Hospital Ana Nery”, confirmou ao Correio.

Perguntado pela reportagem sobre a previsão de novas vacinas no DF, Okumoto explicou que a chegada costuma ocorrer às terças-feiras, e que a pasta ainda não havia recebido, até ontem, a informação de um novo lote por parte do governo federal. “Não recebemos uma notificação por parte do Ministério da Saúde, mais diretamente do Programa Nacional de Imunização (PNI), para falar do quantitativo que vai chegar. Normalmente, chega na terça-feira”, relatou o chefe da Saúde.

O secretário da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, adiantou o próximo grupo que deve receber imunização no Distrito Federal. “A intenção do governador Ibaneis Rocha, com a chegada desse lote de vacinas, caso se concretize, é começar a atender os idosos de 72 e 73 anos (prevista para quinta-feira)”, assegurou Rocha.

De acordo com a última atualização feita pela SES-DF, às 18h10 desta segunda, a rede pública hospitalar do Distrito Federal estava com ocupação total de leitos de UTI adulto, pediátrico e neonatal para tratamento da doença em 94,63%. Desses, 19 leitos de UTI para covid-19 estão vagos e 17 bloqueados ou à espera de liberação. Do total de 371 leitos em todos os hospitais, 335 estão ocupados.

Quando se trata somente de leito adulto, a taxa de ocupação fica em 96,73% na rede pública. Nos hospitais privados, conforme a última atualização de ontem, às 12h10, a mesma porcentagem está maior: 90,33%. Do total de 365 leitos de UTI para covid-19, 329 estão ocupados, 36 encontram-se vagos e apenas um está bloqueado nas unidades particulares. Até as 17h15 de ontem, o InfoSaúde, portal de informações da Secretaria de Saúde sobre a covid-19, mostrava que o DF tem 233 pacientes que aguardam um leito de UTI para tratamento da doença.

Desde 28 de fevereiro, o governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou o fechamento de alguns serviços considerados não essenciais no DF. No dia 8, também teve início um toque de recolher na capital, das 22h às 5h, para pessoas que não estão trabalhando em atividades essenciais. No último domingo à noite, pelo Twitter, Ibaneis postou que a taxa de transmissão do novo coronavírus caiu para 1,01 na capital. Mas, ontem, a Secretaria de Saúde registrou a mesma taxa em 1,12, ou seja, cada 100 infectados transmitem o vírus para 112 pessoas.

Boletim

No início da noite de ontem, o DF registrou 29 mortes — ocorridas entre 8 de março e ontem —, e 2.056 novos casos confirmados da covid-19. Com as ocorrências, a capital acumula 5.145 óbitos e 319.936 infecções causadas pelo novo coronavírus. Desses, 297.890 são pacientes considerados recuperados.

Entre as regiões administrativas, Ceilândia segue sendo a cidade com mais casos confirmados: 34,4 mil. Em seguida está o Plano Piloto, com 30,3 mil moradores contaminados pela covid-19 até este momento. Taguatinga é a terceira, com mais de 25 mil infectados.

No número de mortes, Ceilândia também fica à frente das demais cidades, com 865 vidas perdidas pela doença. Logo depois vem Taguatinga, que teve 514 cidadãos vitimados após contágio do novo coronavírus. Em Samambaia, são 386 mortes. No Plano Piloto, 365 óbitos.

Segunda dose

O Distrito Federal vacinou, ontem, 329 pessoas com a aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19, e 197 com a primeira dose do imunizante. Ao todo, o DF recebeu mais de 294 mil vacinas. Os dados foram divulgados às 19h14 de ontem pelo vacinômetro, site da Secretaria de Saúde do DF (SES-DF).