CrianÃ§a resgatada de gaiola

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) resgatou um menino de 6 anos, que estava sendo mantido preso dentro da gaiola de uma picape destinada a recicláveis no Setor de Chácaras Lúcio Costa. A criança foi encontrada por volta das 22h30 de domingo, com marcas de espancamento pelo corpo e sem camiseta.

Segundo as testemunhas do caso, a vítima foi abandonada pelo próprio pai no veículo. O homem, de 31 anos, brigou com a esposa e logo depois agrediu o filho com um pedaço de fio. Em seguida, o agressor arrastou a criança no chão e a deixou na gaiola do veículo. De acordo com os policiais que atenderam a ocorrência, o local parecia uma jaula.

Após ser resgatado pela PMDF, o menino revelou as agressões do pai. Em vídeo gravado por um dos policiais, a vítima relatou que: “Meu pai bateu em mim. Bateu com chicote”. Os policiais do Grupo Tático Operacional do 15º Batalhão (Gtop 35) entregaram uma camiseta para o garoto vestir e ele foi retirado do veículo.

Após o resgate, o menino foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) e, logo depois, ficou aos cuidados da tia. O agressor foi preso, em flagrante, e levado à 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) no domingo (14/3). Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o pai da criança foi autuado por lesão corporal no âmbito de violência doméstica e foi fixada uma multa de R$ 5 mil.

No entanto, ontem mesmo, a 4ª Vara Criminal de Brasília concedeu liberdade provisória, sem fiança ao agressor. A Justiça do DF impôs ao homem comparecer a todos os atos do processo; proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 dias, a não ser que seja autorizado pela 4º Vara Criminal; obrigado a manter endereço e telefone atualizado. Ele fica proibido de mudar de endereço e telefone sem comunicar à Justiça. Em caso de descumprimento das medidas impostas, poderá acarretar a decretação de prisão preventiva.