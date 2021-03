Inmet prevê chuvas e trovoadas isoladas para esta terça-feira no DF

CB Correio Braziliense

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal amanheceu, nesta terça-feira (16/3), com o céu encoberto. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer da manhã, a temperatura mínima registrada foi de 18ºC. A temperatura máxima, segundo o órgão, deve alcançar em torno de 30ºC no DF.

De acordo com o Inmet, as chances de chuvas aumentam entre a tarde e à noite. A previsão é de pancadas de chuvas com trovoadas em áreas isoladas. A umidade relativa do ar deve variar entre 100% e 40%.

No próximo dia 20, começa o outono. Com a mudança de estação, é comum que a chuva e a temperatura no DF diminuam. “O outono é um período de transição. Tem dias que o tempo estará com aparência de verão, outros, com aparência de inverno. Isso já tem início principalmente na região Sul do país. Algumas massas de ar começam a passar por ali”, explica o meteorologista Mamedes Luiz Melo.