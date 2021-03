Agências do Trabalhador oferecem oportunidades para pessoas com deficiência

CB Correio Braziliense

(crédito: Gabriel Pinheiro/Esp. CB/D.A Press)

Nesta terça feira (16/3), as Agências do Trabalhador oferecem cinco oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência. As vagas ofertadas são para trabalhar como recepcionista, operador de vendas e técnico de suporte de TI. Os salários são de R$ 1.718, R$ 1.231,82 e R$ 1.270,07, mais benefícios.

A Agência do Trabalhador da 112 Sul, na estação do Metrô-DF, é especializada em acolher pessoas com deficiência, pois o espaço oferece total acessibilidade e conta com a Central de Interpretação de Libras, que auxilia a tradução e interpretação dos atendimentos para deficientes auditivos.

Para os profissionais de nível básico até superior, com ou sem experiência, foram ofertadas 392 vagas. O salário mais alto chega a R$ 8.539, sendo esta a remuneração para o cargo de médico do trabalho. Destas, as mais ofertadas são para as áreas de montadores de linhas de transmissão e rede de distribuição, tendo 75 vagas disponíveis com remuneração de R$ 2 mil mais benefícios.

Para auxiliar operacional de logística, são 50 oportunidades com remuneração de R$ 1,3 mil, mais benefícios. Como pré-requisito para estas vagas, é necessário ter ensino médio e experiência na área.

Outras 95 oportunidades são para construção civil, sendo 43 vagas para carpintaria. Oportunidades para armador de ferragens, auxiliar de marceneiro, gesseiro, operador de motosserra e de retroescavadeira, servente de obras e topógrafos também estão disponíveis, com salários que variam entre R$ 1,1 mil e R$ 2,8 mil, mais benefícios.

As novidades que aparecem são duas vagas para auxiliar de laboratório de análises clínicas e uma para o trabalhador na conservação de edifícios. As duas áreas pedem ensino médio e experiência, os salários são R$ 1.333 e R$ 1.248, mais benefícios.

Como se candidatar

Aos interessados a candidatura pode ser feita presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em uma das 15 agências do trabalhador que seguem funcionando normalmente durante o período de medidas restritivas no DF, pelo serviço remoto para todos os cidadãos e, em especial às pessoas do grupo de risco, não havendo a necessidade de um atendimento presencial. As vagas de emprego poderão ser acessadas pelo aplicativo do Sine Fácil.

Em caso de dúvidas referentes a qualquer serviço prestado, a Secretaria do Trabalho também disponibiliza o atendimento pelo número de telefone: (61) 99209- 1135.

Os empreendedores que desejarem buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Secretaria do Trabalho e preencher o formulário na aba empregador.

Com informações da Agência Brasília