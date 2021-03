CB Correio Braziliense

Curso superior

A Faculdade de Tecnologia e Inovação Senac-DF está realizando o vestibular agendado durante todo o mês de março. A instituição oferece oito cursos de graduação em Gestão e Tecnologia, com duração máxima de dois anos e meio. A inscrição é gratuita e deve ser feita no site da faculdade (df.senac.br/faculdade). A prova acontece de forma online enquanto houver vagas disponíveis.

Direito eleitoral

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) oferece curso gratuito de direito eleitoral, com carga horária de cinco horas. O estudante aprenderá os conceitos básicos mais relevantes nesse assunto, sem deixar de lado as recentes reformas legislativas que têm alterado o quadro normativo brasileiro. Informações: educacao-executiva.fgv.br/cursos/online/curta-media-duracao-online/direito-eleitoral.

Educação financeira

Estão abertas as inscrições para o YouCash®, treinamento idealizado pelo empresário pernambucano Arthur Lemos para formação de educadores financeiros. Realizado no formato EAD, o curso oferece uma formação completa, dividida em 23 módulos que passam pela perspectiva ética da profissão, pelo conhecimento técnico, e também sobre a construção de um negócio nesse segmento. As aulas iniciam em 23 de março, mas os interessados podem participar de um minicurso gratuito e ao vivo, a partir de 17 deste mês, com uma apresentação formal do conteúdo da formação e da profissão. As inscrições podem ser realizadas no link: https://bit.ly/2OjnMtv.

Espiritualidade

O Instituto Brasileiro de Inteligência Espiritual (Ibiesp) oferece curso sobre inteligência espiritual na sabedoria bíblica, por R$ 159,99. São oito módulos de espiritualidade cristã destinados a fomentar o conhecimento baseado no Evangelho segundo Mateus. Informações: contato@ibiesp.com.br ou 3256-4253.

Língua inglesa

Com experiência no exterior, o professor Francisco H. de Paula ensina inglês para alunos iniciantes e avançados. As aulas incluem apostilas e saem por R$ 50 a hora, para um estudante, ou por R$ 80, para duas pessoas. Informações: fpaula2@hotmail.com ou 61 9 9934- 0926.

Matemática básica

O professor Roberto Soares oferece curso de matemática básica com foco em concursos. O preparatório conta com apostila didática e aulas individuais on-line. Forma de pagamento a combinar. Valor: R$ 150. WhatsApp: 61 9 9687-0441.

Mercado profissional

A Kroton disponibiliza — gratuitamente e em plataforma digital — conteúdos sobre o mercado de trabalho, histórias de sucesso de profissionais de diferentes carreiras e dicas de executivos para se dar bem em processos seletivos. Para conferir o material, acesse: canalconecta.com.br.

Português

O curso Língua Portuguesa Sem Complicações destina-se a interessados em estudar os aspectos do idioma que mais causam dúvidas. As aulas abordam temas como competência comunicativa, dificuldades mais comuns e regras de acentuação gráfica. Informações: bit.ly/2MoyuOO.

Psicanálise

O Instituto Brasileiro de Estudos do Inconsciente (Ibei) promove o curso de aproximação teórica da psicanálise Falando de Freud. As aulas incluem quatro encontros virtuais, por vídeo, e contarão com leituras e discussões sobre trechos da obra do psicanalista. Inscrições somente pelo WhatsApp: 9 9225-3849.

Revisão textual

Professor universitário há mais de 20 anos, José Geraldo oferece serviços de revisão e correção para textos literários, acadêmicos ou escritos diversos, como livros, pesquisas, coletâneas, trabalhos de conclusão de curso, além de traduções para português e inglês. Informações: 61 9 9416-0404 ou pelo e-mail textos.revisart@gmail.com.

Saúde e internet

O curso gratuito Saúde Física e Mental na Internet apresenta um panorama dos principais problemas causados pela rede a esses dois campos. As aulas apresentam estratégias para lidar com problemas na prática. Informações: bit.ly/3cE8UjJ.

Atendimento psicológico

Um grupo de psicólogos disponibiliza, voluntariamente, escuta e acolhimento a profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS), da assistência social e da segurança pública do Distrito Federal. A iniciativa surgiu por causa da crise do novo coronavírus e inclui atendimentos clínicos on-line. Para agendar, basta entrar em contato pelo WhatsApp: 61 9 8118-6296. Falar com Rubens Bias.

Audiovisual

A TV Cultura disponibiliza pelo YouTube uma série de palestras com grandes nomes do audiovisual. Especialistas em áreas relacionadas ao universo da comunicação, do jornalismo e da produção cinematográfica dividem com alunos e com o público em geral experiências profissionais e questões de interesse dos jovens. Todos os vídeos contam com tradução em Libras e uma versão com audiodescrição. Inscrições: bit.ly/36LtSIM.

Aulas de kung fu

A Escola de Kung Fu Shao Lin Norte de Brasília inicia o ano em uma nova sede, na 704/705 Norte, e a professora Marcia Vasconcelos convida a todos os interessados em conhecer as atividades. As aulas de kung fu tradicional, boxe chinês e tai chi ocorrem pela internet e presencialmente — com número limitado de alunos, adoção de procedimentos de higienização da sala e de equipamentos, além de obrigatoriedade do uso de máscaras. Informações: www.shaolinbsb.com.br.

Caixa Econômica Federal

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) está com processo seletivo aberto para estudantes interessados em estagiar na Caixa Econômica Federal. A oferta contempla alunos do ensino médio (regular e EJA), do ensino técnico e de nível superior, dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Engenharias. As inscrições podem ser feitas no site do CIEE: ciee.org.br, até 31 de maio.



Lives de inglês

» Aulas de inglês em tempo real na Giles Online. Por meio de aulas virtuais os alunos têm a oportunidade de se tornarem bilingues sem sair de casa. Interação com professores e colegas de turma durante os encontros virtuais. Inglês para concursos e turmas de conversação. Matrículas abertas para cursos regulares. Três aulas gratuitas.Informações: 98625-5298 ou www.instagram.com/ciistgiles.



Livro para crianças

» A escritora Isa Colli traz uma novidade para seus leitores mirins: o livro Tâmaras e Quibes, em formato digital, no Brasil e impresso para o restante do mundo. A obra tem como tema central a imigração, o respeito às diferenças e lições básicas dos valores dos estudos, trabalho e do empreendedorismo. O livro foi inspirado no bairro do Brás, em São Paulo, e narra a história da imigração, principalmente do Oriente Médio, e ainda convida os pequenos a passearem pela culinária dos países árabes. Para adquirir essa e outras obras da autora: www.collibooks.com.





Isto é Brasília

crédito: Marcello Casal Jr/Agencia Brasil

Boa lembrança

Um passeio de pedalinho no Parque da Cidade era uma das opções do brasiliense.

Mas, certamente, deverá ser retomado. Vale um clique!

Grita geral

ASA SUL

FALTA DE POLICIAMENTO

O morador da Asa Sul Helio Silva Campos, de 65 anos, entrou em contato com a coluna Grita Geral para reclamar da falta de policiamento preventivo na quadra 713 sul. “Há meses não vemos viatura da PM fazendo policiamento preventivo e ostensivo. Retiraram o posto policial da entrada da quadra e, desde então, a segurança no local piorou muito. Nos últimos dias houve três arrombamentos e quatro assaltos, alguns durante o dia. As respostas da PM e as estatísticas apresentadas são ficção. No mundo real estamos expostos a violência, pois residimos em casas e não temos porteiros e qualquer obstáculo aos bandidos”, afirmou.

» A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) respondeu que não há no sistema nenhum acionamento para a quadra mencionada e reforça que é necessário que a polícia seja acionada e o registro da ocorrência, feito. “É importante ressaltar que esse crime se enquadra em ‘crimes de oportunidade’, em que os criminosos se aproveitam de melhores momentos para agir. Também é necessário que seja investido formas de manter os criminosos presos, visto que o alto índice de reincidência tem sido um dos grandes obstáculos quando se trata de enfrentamento à criminalidade”, alegou. A PMDF ainda informa que conta com o programa ‘Rede de vizinhos protegidos’ e que, para o cidadão saber como participar, basta entrar em contato pelo número 99609-3709”, disse o órgão.



GUARÁ I

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A pedagoga Marisa Beatriz de Sousa, 52 anos, procurou a coluna Grita Geral para reclamar acerca da iluminação pública no Guará I. “Moro no conjunto Q da QI 6 do Guará I, e na minha rua não existe nem um poste de luz. Pagamos nossos impostos de iluminação pública e temos que conviver com o medo de chegar em casa no escuro, a única iluminação que existe aqui são refletores do prédio em frente minha casa”, reclamou.

» A Companhia Energética de Brasília (CEB) informou que o plano urbanístico original da cidade não previa pontos de iluminação pública na rua citada e que, dessa forma, o pedido deve ser feito pela administração. “A moradora deve dar entrada junto à Administração Regional do Guará para que possa ser realizado o estudo de implantação de iluminação pública no local, caso seja possível”, disse a CEB. A Administração Regional do Guará respondeu que a eficientização da iluminação pública está sendo realizada gradativamente, com cumprimento de cronograma.





Desligamentos programados de energia

TAGUATINGA: QNL 23: conjuntos A a J; blocos H, I, J (lotes ímpares), das 8h às 13h.

SUDOESTE: SQSW 303: bloco B, das 8h10 às 16h30.

PLANALTINA: Núcleo Rural PAD: módulo B-21, das 8h40 às 16h.

VICENTE PIRES: Colônia Agrícola Samambaia: Chácara 53, lotes 1 a 32-B, das 8h40 às 16h30.

SOBRADINHO: Vila DNOCS (total); Setor de Expansão Econômica de Sobradinho: quadra 1, lotes 4 a 22; quadra 2, lotes 1 a 36; quadra 4 (total); quadra 5, lotes 1 a 30; quadra 6, lotes 1 a 21; quadra 7, lotes 1 a 30; quadra 8, lotes 10 a 18; quadras 9, 10, 11, 12 (total); Setor de Grandes Áreas: NR2, lote 3; BR-020, Área Especial 3 (Caesb), das 8h40 às 16h30.