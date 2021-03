Capital S/A

SS Samanta Sallum

Big Box e Academia Acuas: parceria em expansão

Uma dobradinha que está dando certo e crescendo. Com o mesmo grupo empresarial investidor, a rede Big Box de supermercados e a Academia Acuas estão otimizando o espaço e os negócios. A quinta unidade da Acuas será inaugurada na 508 Sul, em 29 de março.

Equipamentos de última geração

A academia aproveita os espaços da loja do Big Box, apesar de ser um ambiente totalmente separado e reservado aos alunos matriculados. Fica no piso superior ao mercado ou ao lado. O grupo está apostando em equipamentos de ponta para os exercícios físicos, como os de musculação da marca italiana Technogym, com Mini Unity, e um personal robô de última geração que auxilia no treino, apresentando execução correta e contagem de repetições.

Piscina semiolímpica

A nova academia, com 1.800 metros quadrados, será climatizada, terá estacionamento coberto e exclusivo, brinquedoteca e piscina semiolímpica coberta, aquecida com tratamento moderno à base de ozônio. Também disponibilizará os serviços de Fisioterapia Dr.Habka, nutrição e clínica estética.

Chegando ao Lago Sul

A primeira academia do grupo foi inaugurada há 13 anos, em Águas Claras. Hoje, Sudoeste, Asa Norte e Asa Sul já contam com unidades. A próxima será aberta no Lago Sul, em maio.

Saúde física e mental

“No momento, com as restrições do decreto de lockdown, estamos funcionando das 6h às 22h só para musculação. As aulas coletivas estão suspensas. Mas, assim que isso passar, voltaremos com nossas aulas e atividades. Ir à academia é importante para a saúde do corpo e também mental”, diz Itana Habka, diretora da rede Acuas. Ela conta com a ajuda do primo Konstantin Pappas, que é gerente das unidades.

Grupo Sabin inova com centro de saúde digital

É a primeira iniciativa no Brasil e chega ao mercado com o objetivo de ampliar o acesso à saúde e o modelo de negócio no setor. Com investimento inicial de mais de R$ 5 milhões, Rita Saúde é um centro 100% digital que oferece o acompanhamento do paciente por meio de plataforma de telemedicina, integrada a registros de saúde, permitindo a interação com a equipe médica.



Mais alcance no atendimento

O Grupo Sabin, há 37 anos no mercado, está investindo cada vez mais em tecnologia e inovação.

Consultas com especialistas

O aplicativo conta também com a integração de um marketplace que oferece consultas com especialistas focais, serviços de análises clínicas e diagnóstico por imagem, portfólio de vacinas, medicamentos e outros serviços, que são oferecidos por meio de sua rede própria e de parceiros do grupo.

Previsão de receita

Ele já nasce a partir de uma base de 60 mil clientes vinculados a projetos sociais do Sabin. O centro digital iniciou no Distrito Federal e será expandido, em breve, para outras regiões do país. Com o novo negócio, o grupo espera atingir mais de 1 milhão de pacientes até o próximo ano. A previsão de receita a médio prazo, entre 2 e 5 anos, está entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões.

Homenagem às mulheres

“Rita é um nome conhecido em todo o território nacional e conta a história de milhares de mulheres que se dedicam à saúde, como mães, enfermeiras, bioquímicas e, também, como a primeira médica do Brasil”, explica Lídia Abdalla.

“Queremos tornar a saúde de qualidade mais acessível para a população e contribuir também para a sustentabilidade do setor, por meio do impacto de seus resultados”

Explica a presidente executiva, Lídia Abdalla