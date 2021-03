Um sonho de R$ 40 milhões

CB Correio Braziliense

Campo da Esperança

Alaide Alves de Farias Matos,

61 anos

Aldo Rodrigues de Lima, 83 anos

Antonio Ventura de Oliveira,

87 anos

Cleudo Ronaldo da Costa, 74 anos

Darcy Dourado Pereira, 74 anos

Delba Maria Bernardes, 74 anos

Edson Gomes Neris, 53 anos

Elbio Vazbrigno, 86 anos

Francisca Maria da Conceição,

95 anos

José Carlos Ferreira Mesquita,

66 anos

José Menezes Silva, 72 anos

Maria das Neves Silva Franco Pereira, 59 anos

Maria Zilda Fonseca Hussein,

77 anos

Nilma Goulart Valadares, 82 anos

Pacifico Mendes da Costa, 71 anos

Paulo Henrique Abreu de Oliveira,

55 anos

Reynato de Melo Ribeiro, 41 anos

Rita Maria de Medeiros, 62 anos

William Lisboa de Santana, 38 anos

Yan Franca Ferreira, 18 anos

Zilma Pinheiro Dantas, 83 anos

Cemitério de Taguatinga

Adimilson Pires de Oliveira,

71 anos

Carlos José do Nascimento,

72 anos

Damião Morato da Silva,

69 anos

Deneir da Silva Vieira,

45 anos

Elio Moreira, 90 anos

Francisco das Chagas Cruz da Silva,

54 anos

Geny de Souza Oliveira, 72 anos

Geralda Luiz de Jesus Laurentino,

85 anos

Gilberto Araújo de Almeida, 32 anos

Gilberto Silva de Lima, 42 anos

Gleidson Silva Ribeiro, 40 anos

Helena Eustáquio da Silva Xavier,

91 anos

Jerônima Alves Ponce, 81 anos

João Inácio do Nascimento,

79 anos

José Correia, 84 anos

José de Ribamar Coelho, 73 anos

Jozé Augusto Ferreira do Prado,

67 anos

Julia Fernanda Pereira de Lima,

0 ano

Leonardo Alves Oliveira, 26 anos

Maria Cassiana de Sousa, 82 anos

Maria da Gloria Rocha Esteve,

92 anos

Gama

Amado Balbino de Oliveira,

77 anos

Ana Lúcia da Silva, 57 anos

Vicente Alves Primo,

94 anos

Cleves Maciel da Silva,

57 anos

Domingos dos Santos Vieira,

66 anos

Eduardo Nascimento,

33 anos

Eliane Virtuosa da Conceição,

69 anos

Evilania Nunes de Brito,

37 anos

Laurentino Trajano da Silva,

75 anos

Marcio Cabral da Silva,

43 anos

Marcio Clementino de Carvalho,

46 anos

Planaltina

Adauto Antonio de Paulo Silva,

58 anos

Edivone do Nascimento Marques, 44 anos

Salustiano de Sousa Dias,

86 anos

Sebastiana Matos da Silva, 75 anos

Seci Mota da Silva, 48 anos

Brazlândia

Otacílio dos Santos, 61 anos

Tomé Alves Neto, 74 anos

Sobradinho

Maria Rosa de Oliveira,

74 anos

Maria Santana da Silva, 65 anos

Mikael Henrique Vieira da Silva,

38 anos

Terezinha Fernandes Marra,

87 anos

Ieunice Aparecida da Silva Bueno,

64 anos

Lucimar Maria Lemos Alarcão Pereira, 59 anos

Maria do Rosario de Fátima Lopes de Sena, 66 anos

Nazareno Cândido da Silva, 72 anos

Jardim Metropolitano

Sebastião Gurgel de Oliveira, 71 anos

Ataide da Silva Maia, 66 anos

Osmarina Ferreira dos Santos,

53 anos

Vilmar Luis Pereira, 58 anos

João Lucas da Silva, 98 anos

Euzebia Pereira Neves, 75 anos

Renier Veloso de Godoy, 59 anos

José Nunes da Silva, 77 anos

Fátima Dinóra Pimentel Moreira,

51 anos