Mais 31 mortes registradas

Nesta terça-feira, o Distrito Federal registrou 31 mortes por conta da covid-19 na capital. O número de infectados também permanece alto: 1.428 novas notificações. Com as ocorrências, o DF soma 321.364 contaminados pelo novo coronavírus e 5.176 óbitos. A média móvel de casos está em 1668, sendo 46,87% a mais em relação ao número de 14 dias atrás. Quanto às mortes, em comparação ao mesmo período, o índice é de 24,86 — aumento de 55%

O coordenador do mestrado em administração do Centro Universitário Iesb e pesquisador da Universidade de Brasília (UnB), Breno Adaid, acompanha com uma equipe o comportamento dos números da covid-19, desde o início da pandemia. Adaid observa as médias móveis dos casos de morte e infectados na capital todos os dias. O especialista analisa que a doença oscilou durante esse ano de enfrentamento. “Se as pessoas continuarem a respeitar as normas e tomar os cuidados, o número começará a cair”, acrescenta.

O pesquisador avalia que o pior momento da pandemia foi vivido em agosto do ano passado, mas que a população pode voltar a enfrentar dias difíceis. “Os números ainda não bateram os de agosto, mas estamos em um cenário ainda alto de casos diários, com o sistema no limite e existe a possibilidade real do colapso. Nessa situação, os óbitos com certeza disparam”, conclui.

O índice de ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) no DF segue no limite. De acordo com dados da pasta de Saúde (SES-DF), a última taxa foi de 91,98%. Das 529 vagas de hospitais públicos destinadas ao tratamento do novo coronavírus, 449 estão preenchidas, 28 constam como bloqueadas e 52 seguem disponíveis. As unidades para adultos estão com ocupação em 91%, em relação às vagas de UTI pediátrica e neonatal, o percentual chegou a 50%. Na fila de espera, existem 340 pessoas aguardando por leitos de UTI.

A rede privada possui 388 leitos covid e 372 vagas ocupadas, 15 livres e 1 bloqueada. Os leitos pediátricos dos hospitais particulares estão com 50% de ocupação, e as vagas para adultos estão 96,36% preenchidas. As informações estão disponíveis no portal InfoSaúde, painel da SES-DF, responsável por divulgar as informações a respeito do enfrentamento da doença nos hospitais da capital.

