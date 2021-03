Reunião para discutir o Pdot com a sociedade civil ocorre nesta quarta

CB Correio Braziliense

A primeira reunião dos “Encontros para Pensar o Território ocorre nesta quarta-feira (17/3), a partir das 18h30, em uma sessão pública virtual realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal (Seduh-DF). O objetivo é promover a participação popular na revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot). Por isso, o evento será aberto a toda a população do Distrito Federal, sem necessidade de inscrição prévia.

Na ocasião, será discutido o tema “Quais as causas e consequências da ocupação urbana informal?”. O assunto faz parte do eixo temático “Habitação e Regularização”, um dos oito pontos abordados pela revisão do Pdot, instrumento essencial para a política territorial do Distrito Federal.

Serviço



Encontros para Pensar o Território

Data: quarta-feira (17/3)

Horário: 18h30

Tema: Quais as causas e consequências da ocupação urbana informal?

Reunião virtual: www.pdot.seduh.df.gov.br