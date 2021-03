Jovem de 20 anos é esfaqueada no braço durante roubo na Asa Sul

DD Darcianne Diogo

O crime ocorreu por volta das 11h desta quarta-feira (17/3), na 704 Sul. - (crédito: PCDF/ Divulgação)

Uma jovem de 20 anos levou uma facada no braço após ser roubada por um homem em situação de rua, de 29 anos. O crime ocorreu por volta das 11h desta quarta-feira (17/3), na 704 Sul. O homem foi perseguido por pedestres e, em seguida, preso por policiais civis da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).

Segundo as investigações, o homem usou a faca para roubar a vítima e lhe desferiu um golpe com a arma branca no braço. A mulher, que é moradora da Asa Norte, foi encaminhada ao Hospital Naval. Ao chegarem ao endereço do fato, policiais receberam a informação de que o suspeito estaria na 110 Sul, onde foi perseguido.

Durante a abordagem, os investigadores encontraram a faca utilizada no crime e o celular da jovem. O homem foi preso e encaminhado à delegacia. A autoria do crime também foi confirmada pela própria vítima que, depois de receber alta médica, compareceu à unidade policial para reconhecimento. Em decorrência da extensa ficha criminal por crimes contra o patrimônio, o autor teve a prisão convertida em preventiva.