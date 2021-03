Protesto por melhor remuneraÃ§Ã£o

E » Edis Henrique Peres

Os motoristas de aplicativos do Distrito Federal se reuniram ontem em protesto para pedir melhores condições de pagamento. A categoria afirma que atualmente recebem entre R$ 0,80 e R$ 0,98 por quilômetro rodado. A manifestação dos condutores começou por volta das 10h e continuou até as 13h30. O líder do movimento no DF, Manoel Scooby, explica que as empresas muitas vezes dão desconto aos usuários, mas retiram do ganho dos próprios motoristas.

“É como se fossemos escravos, não temos escolha. O aplicativo coloca as regras e precisamos seguir, caso contrário somos punidos. A UberX Promo, por exemplo, o motorista ganha ainda menos por corrida e, caso a gente não aceite, nossa taxa de aceitação é reduzida. Não temos alternativa, olha a situação de emprego e oportunidades no Brasil. Essa é a única maneira para trazer sustento para dentro de casa”, pontua.

Scooby conta que cerca de dois mil motoristas participaram do protesto, que durou pouco mais de três horas. “Só queremos condições mais justas, porque estamos sujeitos a todo tipo de situação e, mesmo assim, somos desvalorizados. Desde 2015 que não há reajuste nas tarifas que recebemos, e olha que, de lá até hoje, todos os gastos aumentaram. Na verdade, passamos a receber ainda menos com as mudanças que os aplicativos fizeram”.

O outro lado

A Uber explicou, em nota, que antes a taxa da corrida era fixa em 25%, mas, em 2018, se tornou variável, devido a uma estratégia da empresa em oferecer descontos para os usuários e incentivar viagens. Sobre a UberX Promo, a empresa disse que devido a menor demanda precisou se reinventar e criar mais oportunidades de ganho. “Essa categoria oferece viagens a preços 15% a 20% mais baixos e só opera em horários em que os parceiros estão precisando esperar mais entre uma viagem de UberX e outra”.

Sobre a taxa de aceitação dos motoristas, a Uber informou que “todos os motoristas parceiros (e também usuários) podem cancelar viagens sempre que quiserem. Porém, cancelamentos muito excessivos, reiterados ou para fins de fraude, podem chegar a causar banimento da conta, sim, porque prejudicam o funcionamento da plataforma. Mas a taxa de aceitação não afeta o motorista parceiro negativamente”, finalizaram.