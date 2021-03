Menos idosos e mais jovens na UTI

CB Correio Braziliense

As internações nas unidades de terapia intensiva (UTIs) de jovens de 25 a 29 anos foram as que mais aumentaram em um ano de combate à pandemia na capital. Desde dezembro do ano passado, a faixa etária de 25 a 59 é a que tem ocupado mais leitos de UTI, seguida por pessoas com idades entre 60 e 74. O dado é da Saúde do Distrito Federal (SES-DF), que também confirma diminuição na internação de idosos acima de 80 anos. “A Secretaria de Saúde esclarece que os dados demonstram claramente a importância da aplicação da vacina contra a covid-19. A partir de janeiro, a única faixa de idade em queda é de 80 anos ou mais”, destaca informação da SES-DF, ao Correio.

Mais leitos

Na última terça-feira, a Secretaria de Saúde ampliou a oferta de leitos de UTI para covid-19 na rede pública. Foram mobilizados 20 leitos no Hospital de Base (HB), 10 no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) e oito no Hospital Regional de Sobradinho (HRS). A previsão é de que outros 40 leitos sejam ativados ainda nesta semana, sendo 30 no Hospital Regional do Gama (HRG) e 10 no Hospital Anna Nery, unidade contratada.

Para os próximos dias, a pasta espera contar com 449 leitos de UTI e mais 10 leitos no Hospital Home, por meio de contrato, somados à mobilização iniciada nesta semana. Até as 19h30 de ontem, a taxa de ocupação das UTIs da rede pública era de 98,9%, sendo apenas quatro leitos disponíveis para adultos, quatro unidades pediátricas e quatro neonatal.