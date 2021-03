Vacinação para 72 e 73 anos hoje

CB Correio Braziliense

Os idosos com 72 e 73 anos começam a ser vacinados hoje contra a covid-19. O início da imunização dessa faixa etária foi possível por conta do recebimento de 59,8 mil doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Os imunizantes chegaram à capital federal ontem.

O Correio apurou que, aqueles que realizarem o agendamento para receber o imunizante serão atendidos no horário marcado. Quem não conseguir agendar também será atendido nas unidades de saúde. A expectativa do governo é começar a vacinar o grupo de 70 a 71 anos ainda na próxima semana.

De acordo com dados da Saúde, até o momento, a capital recebeu 354.360 doses de vacina contra a covid-19, sendo 287.360 (sete remessas) da CoronaVac, e 67 mil da Covishield — desenvolvida pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca — (duas remessas). No total, 172.444 receberam a primeira dose da vacina e 67.217 a segunda.

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), liberou recursos de R$ 68,6 milhões destinados a saúde, programas sociais, moradia popular, obras de infraestrutura e equipamentos públicos. A medida foi publicada no Diário Oficial (DODF), nesta quarta-feira.

De acordo com a Secretaria de Economia, para a área da saúde, os

recursos serão atribuídos à aquisição de medicamentos, manutenção de equipamentos hospitalares, aporte para serviços assistenciais de unidade de terapia intensiva (UTI), ações de vigilância epidemiológica e qualificação de gestores.

Para a área social, segundo a pasta, o investimento será destinado a programas sociais, modernização das forças policiais e moradia para a população carente.

