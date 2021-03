Previsão é de céu nublado e pancadas de chuva nesta quinta

AM Ana Maria da Silva

Para hoje, a previsão é de chuva, com chuvas isoladas - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Distrito Federal amanheceu, nesta quinta-feira (18/3), com o céu nublado. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no decorrer da manhã, a temperatura mínima chegou a 17ºC na região de Águas Emendadas, em Planaltina. A temperatura máxima, segundo o órgão, deve alcançar em torno de 28ºC no DF.

De acordo com o Inmet, as chances de pancadas de chuvas aumentam entre a tarde e a noite. A umidade relativa do ar deve varia entre 100% e 40% nas áreas mais quentes do DF. Para os próximos dias, a previsão deve se manter. “Devemos ficar com muitas nuvens, curtos períodos de sol e chance de pancadas de chuvas”, explica o meteorologista Olívio Bahia.

Com a chegada o outono no próximo dia 20, é comum que a chuva e a temperatura no DF diminuam, mas o tempo não deve mudar imediatamente. “A chave não vira automaticamente, astronomicamente falando tem horário e dia exatos para a mudança ocorrer, mas a estação meteorológica é um pouco diferente. Às vezes atrasa ou adianta um pouco”, diz o meteorologista.

Segundo Olívio, ainda é previsto chuva para os primeiros dias do outono. “Dizemos que o outono é o período de transição entre o verão e o inverno, porque costuma correr um pouco das duas estações. Um pouco de calor e chuva, que é típico do verão, principalmente nos primeiros dias, e a partir da segunda metade começa a ficar mais seco e a chuva diminui”, explica. A expectativa para o fim de semana será de clima quente e úmido, com chance de chuva.