Quadras das 700 e 900 da Asa Norte estão sem luz desde as 8h

LP Luana Patriolino

A CEB disse que trabalha em reparos na região, por isso a instabilidade de energia - (crédito: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

A falta de energia elétrica em algumas áreas da Asa Norte atrapalhou os moradores e comerciantes da região. De acordo com leitores que procuraram o Correio, o serviço está interrompido desde as 8h em algumas áreas das 700 e 900.



O advogado Mateus Vitória, 32 anos, morador da Asa Norte, se sentiu prejudicado pela instabilidade da energia. “Até agora, não tenho luz. Estou em home office e preciso trabalhar. Tive que vir para a casa dos meus pais por conta disso. A gente paga certinho a conta de energia e acontece isso. Nem avisaram com antecedência”, desabafa.

Procurada pelo Correio, a Companhia Energética de Brasília (CEB) afirmou, em nota, que as equipes da empresa estão atuando no reparo da rede elétrica na região da SGAN 911/912. A CEB afirmou que foi acionada por volta das 9h10 e, assim que o reparo for totalmente finalizado, a energia elétrica será normalizada na região.