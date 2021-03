DF ocupa 3ª colocação no ranking de unidades da Federação com mais vacinados

AI Ana Isabel Mansur

No primeiro dia de vacinação de idosos com 72 e 73 anos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal aplicou a primeira dose da vacina contra a covid-19 em 15.727 pessoas. Nesta quinta (18/3), 826 brasilienses também receberam o reforço do imunizante com a segunda aplicação.

No total, são 188.171 moradores da capital federal vacinados contra a doença, dos quais 68.043 (36%) tiveram a segunda dose aplicada também.

De acordo com levantamento feito pelo portal Coronavírus Brasil, o Distrito Federal ocupa a terceira posição na lista de unidades federativas com a maior taxa da população vacinada com a primeira dose — 6,16%. O Amazonas lidera o ranking, com 8,96% de cidadãos imunizados. Em seguida, está São Paulo, que tem 6,77% dos moradores vacinados contra a doença.

A porcentagem de brasilienses que recebeu as duas doses do imunizante é de 2,23%.

Após receber, do Ministério da Saúde, mais 59,8 mil doses da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, o DF deu início à imunização de idosos com 72 e 73 anos nesta quinta-feira (18/3). A nova remessa dos imunizantes chegou à capital federal na quarta-feira (17/3).

Segundo a Secretaria de Saúde, o Distrito Federal recebeu 354.360 doses das vacinas CoronaVac (287.360) e Covishield (67 mil), feita pela universidade inglesa de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca. De segunda a sexta-feira, as salas de vacinação funcionam entre 8h e 17h, e os drive-thrus abrem às 9h. O GDF anunciou que, para esta nova etapa da vacinação, haverá expediente também no sábado e no domingo.