Capital S/A

CDL pede socorro de Ibaneis para lojistas

“Estaremos fadados à falência e ao desemprego”, afirmou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do DF (CDL-DF), Wagner da Silveira. A entidade engrossou o coro de apelos do setor produtivo ao GDF para flexibilizar o decreto de lockdown. Enviou documento ao governador Ibaneis Rocha pedindo uma série de medidas de socorro aos comerciantes. “Nos deixem sobreviver, precisamos que o senhor governador seja sensível ao que estamos passando”, reforçou Wagner.

Apelo aos shoppings

A CDL também está em contato com os administradores dos shoppings para que flexibilizem a cobrança dos aluguéis dos lojistas em razão das medidas restritivas ao comércio.



Medidas pleiteadas pela CDL ao GDF:

* Reabertura dos shopping centers às 10h e o fechamento às 21h, evitando, assim, a concentração de pessoas em um único horário determinado;

* Funcionamento do comércio de rua das 9h às 21h;

* Funcionamento de bares e restaurantes até as 22h, cabendo fiscalização e punição rigorosas;

* Isenção de pagamento pela ocupação de áreas públicas para todos os segmentos;

* Parcelamento do IPTU para todos os lojistas que ficaram fechados;

* Postergação do pagamento do Simples Nacional para o segundo semestre;

* Lei seca para venda de bebidas alcoólicas após as 22h até as 6h;

* Postergação dos prazos dos processos do DF Legal em relação aos programas de gerenciamento de resíduos sólidos e demais licenciamentos e taxas para o segundo semestre;

* Isenção de multas sobre qualquer tributo do DF no mês de março de 2020;

* Adoção de medidas de distanciamento em ônibus e metrô. Proibição de passageiros em pé em ônibus e limitação da quantidade de pessoas por vagão de metrô; e

* Fim de ponto facultativo para os próximos feriados para desestimular aglomerações.



Stella Artois promove curso on-line de culinária

Para quem deseja experimentar os bastidores da gastronomia, colocando a mão na massa, o chef de cozinha Marcelo Petrarca propõe dicas e receitas no curso on-line de culinária Stella Home Chefs Brasília, disponível gratuitamente no YouTube de Stella Artois.

Segredos de receitas

Ao longo de quatro episódios, o público pode conferir como preparar refeições completas, com entrada, dois pratos principais e uma sobremesa, todos combinados com a cerveja Stella. Petrarca, que comanda três restaurantes em Brasília, revela o segredo do Filet ao Roti com Risoto de Grana Padano e Rapadura, considerado um dos mais famosos do seu cardápio.

Afeto e acolhimento

“A Stella Artois é apaixonada por criar momentos especiais, ainda mais ao redor da mesa, com gente querida e comida gostosa. Em um momento como o que estamos vivendo, a comida consegue trazer ainda mais afeto e acolhimento para as nossas vidas”, ressalta Aline Gusmão, gerente regional de Marketing da Ambev do Centro-Oeste. Com Stella Home Chefs, a marca fomenta a gastronomia, levando entretenimento e experiências ao público em parceria com chefs de diversas capitais do Brasil.

Eriberto Leão participa de mostra no CCBB Brasília

O ator Eriberto Leão tem em Steve McQueen uma referência de atuação. Fã do ator americano, ele participa amanhã, às 14h, da aula magna on-line, junto do curador e jornalista Mário Abbade, dentro da mostra Steve McQueen — The king of cool, em cartaz no CCBB Brasília.

Cena de um clássico

Eriberto vai exemplificar o método de interpretação de McQueen refazendo uma cena do clássico Bullitt. "O encontro aprofundará o jeito de atuar de Steve McQueen, que pode ser resumido em tentar não atuar, mas reagir ao que acontece à sua volta na trama no momento em que as câmeras começam a filmar”, conta Eriberto. Inscrições gratuitas, porém limitadas, pelo site Symple.

Aniversário

Em 24 de março, Steve McQueen completaria 91 anos. E, para comemorar, o CCBB Brasília realiza até segunda-feira uma série de atividades on-line, de 16 a 22 de março, dentro da mostra.