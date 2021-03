S » SAMARA SCHWINGEL

(crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O governo do Distrito Federal espera receber, na segunda-feira, mais doses de imunizantes contra a covid-19. Segundo o governador Ibaneis Rocha (MDB), a promessa do Ministério da Saúde é que a capital federal receba entre 70 e 80 mil vacinas. Caso isso se confirme, o GDF pretende ampliar a campanha de imunização para pessoas com 71 e 70 anos, além de outras categorias de saúde, como os dentistas. Até o momento, 256.214 pessoas receberam a primeira dose dos imunizantes no DF.

“O Ministério da Saúde tem mantido uma regularidade na entrega de vacinas toda semana e tem ampliado esse número. Existe uma previsão para semana que vem que entreguem entre 70 e 80 mil doses de vacinas, o que daria para vacinar o pessoal entre 70 e 71 anos”, informou Ibaneis à TV Brasília na manhã de ontem. Além dos dentistas, os farmacêuticos devem ser contemplados. “Vou destinar um percentual das vacinas a eles. Quero que seja entre 5% e 10% das vacinas que chegarem a este grupo”, completou.

O DF recebeu 354.360 doses de imunizantes contra a covid-19, sendo 287.360 da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan (SP), em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac, e 67 mil de Covishield, desenvolvida pela universidade de Oxford, com a farmacêutica sueco-britânica AstraZeneca. Do total, até ontem, 284.830 mil doses foram distribuídas para as regiões de saúde, 188.171 mil pessoas receberam a primeira dose e 68.043 mil, a segunda. O prazo para a chegada da nova remessa pode sofrer alterações, mas a expectativa de ampliação da campanha, por enquanto, se mantém para a próxima semana.

Ontem teve início a vacinação de idosos com 72 e 73 anos. O primeiro dia foi marcado por filas em alguns pontos de imunização, já que não há mais a necessidade de se realizar o agendamento prévio. A maioria das pessoas que estavam nos locais visitados pelo Correio esperaram por cerca de 30 ou 40 minutos para serem atendidas. Apesar disso, Ibaneis avaliou que o processo ocorreu de forma rápida e sem aglomerações. “Tem filas, mas tem sido rápido. Fico muito feliz e sei da organização e do carinho que os profissionais da saúde da secretaria têm com a população”, considerou Ibaneis.

A força-tarefa de enfrentamento à covid-19 do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) requisitou à Secretaria de Saúde, no prazo de três dias úteis, informações sobre a suspensão do agendamento para a vacinação. O MP quer saber se a pasta tomou medidas para evitar as inconsistências que dificultaram o uso do sistema de agendamento, quando foi disponibilizado pela primeira vez, em fevereiro. “Nas últimas semanas, com o sistema híbrido para o atendimento da população, os idosos estavam sendo bem atendidos e poucas filas verificadas. Em breve, o número de pessoas a serem vacinadas vai subir, e a organização precisa melhorar a cada dia e não retroceder”, avalia o coordenador da força-tarefa, procurador de Justiça Eduardo Sabo, que vistoriou o processo no drive-thru do Parque da Cidade.

Comemoração

A Secretaria de Saúde do DF vacinou, ontem, 15,7 mil pessoas com a primeira dose, e 823, com a segunda. Com isso, o total de pessoas que receberam uma das aplicações chegou a 188 mil, enquanto 68 mil tomaram o reforço. Na Unidade Básica de Saúde (UBS) da 612 Sul, às 9h, era possível notar uma fila de carros à espera de atendimento e, na área externa, uma fila de pacientes. Sonia Maria Lucena, 72 anos, era uma delas e disse que não tinha do que reclamar. “Cheguei e vim direto para a fila. Está rápido e estou achando ótimo, pois estava ansiosa demais para me vacinar”, disse.

Moradora de Águas Claras, ela conta que aguarda a segunda dose para realizar um desejo. “Quero visitar uma amiga que está muito doente no Rio de Janeiro, mas só viajo após a segunda dose. É uma pessoa muito querida e quero muito visitá-la”, reforçou.

Também vacinado no posto da 612 Sul, Iguatemi Neves, 72, se sente aliviado. “Estava agoniado. Sempre segui todas as medidas de segurança sanitária e de higienização. Até mesmo vacinado vou permanecer me cuidando”, ponderou. Morador da Asa Norte, ele esperou cerca de meia hora na fila, mas não reclamou. “Está comprida (a fila), mas o atendimento está fluindo bem”, disse.

Na UBS da 114/115 da Asa Norte, também havia fila, mas a espera não abalou Maria Perpétua Silvestrin, 72. Moradora da Asa Norte, ela está em casa desde o início da crise sanitária e não via a hora de ser vacinada contra o novo coronavírus. “Foi um período horrível para todos nós. Sonhos e projetos foram engavetados”, comentou. Em tom de descontração, ela disse estar animada com o recebimento da primeira dose. “Estou esperando virar jacaré, mas, até agora, nada”, brincou.



Compra direta

O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Rafael Prudente (MDB), vai preparar um manifesto para ser assinado pelos 24 deputados distritais cobrando do governador Ibaneis Rocha (MDB) a compra direta de vacina contra a covid-19 para os brasilienses. A sugestão de manifesto foi dada pelo deputado Chico Vigilante (PT), ao final da sessão extraordinária remota de quarta-feira.